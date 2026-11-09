La primera misa del papa León XIV en Argentina tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando recordó a su antecesor, Francisco. Durante la celebración religiosa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, el actual Pontífice evocó a Jorge Bergoglio y dejó ver su emoción al mencionar su historia en el país.

“Nuestro amado papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad. Lo expresó con pasión”, manifestó León XIV, con la voz entrecortada, ante la multitud que participó de la ceremonia.

El Pontífice evocó a Jorge Bergoglio, quien fue arzobispo de Buenos Aires antes de convertirse en Papa.

El recuerdo de Francisco apareció en medio de una celebración que reunió a una multitud de fieles y que marcó el primer encuentro masivo del nuevo Papa con los argentinos durante su visita al país.

La referencia tuvo un significado especial por el vínculo de Bergoglio con Buenos Aires, ciudad en la que desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa antes de convertirse en el primer Papa argentino, en marzo de 2013.

Francisco estuvo al frente de la Iglesia católica durante 12 años y falleció el 21 de abril de 2025. Durante su pontificado nunca regresó oficialmente a la Argentina, por lo que la llegada de León XIV también representa una oportunidad para recuperar parte de ese vínculo entre el Vaticano y la tierra natal de su antecesor.

El recuerdo de Bergoglio ya había estado presente en el primer discurso de León XIV en el país, cuando destacó el significado particular de visitar la tierra donde Francisco nació y comenzó su historia religiosa.

La misa en Palermo se convirtió así en otro escenario en el que el actual Pontífice hizo referencia al legado de su antecesor, en una visita histórica que representa el regreso de un Papa a la Argentina después de casi cuatro décadas.