El papa León XIV sumará una visita especialmente significativa durante su paso por Argentina. El lunes 9 de noviembre llegará al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, una institución dedicada al acompañamiento de personas con discapacidad.

El establecimiento funciona como hogar permanente y centro de día y actualmente alberga a unas 410 personas. Además, alrededor de 400 trabajadores participan diariamente de las tareas de asistencia y acompañamiento.

La institución desarrolla distintas propuestas para fomentar la autonomía y la participación de sus residentes. Entre ellas hay talleres de cocina, baile, reciclaje, jardinería, información y actualidad, además de caminatas y actividades religiosas.

El padre Aníbal Quevedo, sacerdote de la obra y consejero provincial de los Cottolengos de Argentina, Uruguay y Paraguay, explicó que uno de los principales objetivos es que las personas que viven allí puedan desarrollar sus propios intereses y tomar decisiones sobre su vida cotidiana.

Qué significa la visita de León XIV al Cottolengo

Desde la institución remarcaron que la llegada del Papa representa una oportunidad para visibilizar la realidad de las personas con discapacidad y el trabajo que se desarrolla diariamente dentro del hogar.

“La visita del Papa significa una visibilización, que me parece que nunca tuvimos”, sostuvo Quevedo. También planteó que la presencia del pontífice puede abrir una reflexión social sobre el acompañamiento y la inclusión de las personas con discapacidad.

Para muchos de los residentes, además, el Cottolengo cumple un rol que va más allá de la asistencia diaria. Algunos no tienen familiares o mantienen escaso contacto con ellos, por lo que la institución se convierte en su principal espacio de pertenencia y acompañamiento.

El Gobierno bonaerense confirmó que trabaja junto con autoridades de la Iglesia, el municipio de Almirante Brown y Nación en la organización y el operativo de seguridad para la visita. El paso por Claypole será una de las actividades que León XIV realizará en territorio bonaerense durante su estadía en el país.

La agenda papal también contempla una visita a Luján, donde el miércoles 11 de noviembre encabezará una misa en la Basílica y se espera una concurrencia multitudinaria.