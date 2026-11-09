La primera actividad del papa León XIV este lunes en Argentina tendrá un fuerte contenido social. A las 9.15, el Pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde se encontrará con las personas con discapacidad que viven allí, además de trabajadores, religiosos y colaboradores de la institución.

La elección del lugar no es un detalle menor dentro de su agenda. El Cottolengo es una obra dedicada a la atención integral de personas con discapacidad, con un modelo de acompañamiento que busca garantizar bienestar, derechos, desarrollo personal y una vida en comunidad.

Actualmente, el establecimiento de Claypole alberga a unas 415 personas y forma parte de una red de centros de la Obra Don Orione que desarrolla tareas de asistencia e inclusión en distintos países.

La institución tiene sus raíces en la obra de San Luis Orione, quien impulsó la creación de espacios para recibir y acompañar a personas que, en muchos casos, quedaban al margen de la sociedad. Su propuesta se sostiene en la caridad, el compromiso y el reconocimiento de la dignidad de cada persona.

La visita también tiene una resonancia especial por el vínculo histórico entre la Iglesia argentina y esta obra. El entonces cardenal Jorge Bergoglio había mantenido un acercamiento con la comunidad orionita y, en 2009, les había dirigido un mensaje en el que los alentaba a trabajar en las periferias existenciales.

En ese contexto, la presencia de León XIV puede leerse como un gesto que pone en el centro a quienes muchas veces no ocupan un lugar prioritario en la agenda pública: las personas con discapacidad, sus familias y quienes trabajan cotidianamente para acompañarlas.

Más que una visita protocolar, el encuentro buscará acercar al Papa a una comunidad que representa una de las expresiones concretas de la misión social de la Iglesia.