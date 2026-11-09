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León XIV visitará el Cottolengo Don Orione: el significado de su primera actividad

El Papa visitará una institución que acompaña a personas con discapacidad y pone en primer plano la dignidad humana, la inclusión y la atención a quienes viven situaciones de vulnerabilidad.

POR REDACCIÓN

El Cottolengo Don Orione será la primera parada del Papa en su segunda jornada en Argentina.

La primera actividad del papa León XIV este lunes en Argentina tendrá un fuerte contenido social. A las 9.15, el Pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde se encontrará con las personas con discapacidad que viven allí, además de trabajadores, religiosos y colaboradores de la institución.

La elección del lugar no es un detalle menor dentro de su agenda. El Cottolengo es una obra dedicada a la atención integral de personas con discapacidad, con un modelo de acompañamiento que busca garantizar bienestar, derechos, desarrollo personal y una vida en comunidad.

Actualmente, el establecimiento de Claypole alberga a unas 415 personas y forma parte de una red de centros de la Obra Don Orione que desarrolla tareas de asistencia e inclusión en distintos países.

La institución tiene sus raíces en la obra de San Luis Orione, quien impulsó la creación de espacios para recibir y acompañar a personas que, en muchos casos, quedaban al margen de la sociedad. Su propuesta se sostiene en la caridad, el compromiso y el reconocimiento de la dignidad de cada persona.

La visita también tiene una resonancia especial por el vínculo histórico entre la Iglesia argentina y esta obra. El entonces cardenal Jorge Bergoglio había mantenido un acercamiento con la comunidad orionita y, en 2009, les había dirigido un mensaje en el que los alentaba a trabajar en las periferias existenciales.

En ese contexto, la presencia de León XIV puede leerse como un gesto que pone en el centro a quienes muchas veces no ocupan un lugar prioritario en la agenda pública: las personas con discapacidad, sus familias y quienes trabajan cotidianamente para acompañarlas.

Más que una visita protocolar, el encuentro buscará acercar al Papa a una comunidad que representa una de las expresiones concretas de la misión social de la Iglesia. 

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