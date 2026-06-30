La Ley de Desarrollo Minero impulsada por el gobernador Marcelo Orrego obtuvo este martes despacho favorable en las comisiones de la Cámara de Diputados de San Juan y quedó encaminada para ser tratada este jueves en el recinto. La iniciativa recibió el respaldo del oficialismo, el bloquismo y los bloques dialoguistas, por lo que el escenario legislativo aparece favorable para su aprobación durante la próxima sesión.

El proyecto atravesó la instancia de debate en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Minería, donde obtuvo el despacho necesario para continuar su recorrido parlamentario. Previamente, los ministros de Producción, Gustavo Fernández, y de Minería, Juan Pablo Perea, habían expuesto ante los legisladores los principales alcances de la iniciativa y respondieron consultas técnicas sobre su implementación.

Durante la discusión surgieron observaciones desde el bloque Justicialista, aunque también quedaron expuestas diferencias entre algunos de sus integrantes respecto del alcance de la propuesta. Finalmente, el expediente avanzó con el acompañamiento del oficialismo y de los espacios aliados, permitiendo que quede habilitado para su tratamiento en el recinto.

El próximo paso en Diputados

Antes de la sesión ordinaria prevista para este jueves, el proyecto deberá ser incorporado al orden del día durante la reunión de Labor Parlamentaria. Con el despacho favorable ya emitido y el respaldo político conseguido en las comisiones, todo indica que la iniciativa contará con los votos suficientes para convertirse en ley.

A diferencia de otros proyectos estratégicos impulsados por el Ejecutivo provincial, esta propuesta recorrió todas las etapas previstas por el procedimiento legislativo. Tras su ingreso formal a la Cámara de Diputados, tomó estado parlamentario, fue girada a las comisiones correspondientes, recibió tratamiento técnico y obtuvo el despacho que ahora habilita su debate en el recinto.

Qué propone la ley

La iniciativa busca fortalecer la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en la actividad minera mediante reglas permanentes. Entre sus principales objetivos establece que el 80% de los trabajadores de cada operación minera sean residentes en San Juan y que el 60% de las compras de bienes, obras y servicios sean realizadas a empresas locales, siempre que exista una oferta competitiva.

Además, crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (RE.PRO.MIN), incorpora mecanismos de transparencia para las contrataciones y prevé incentivos fiscales para las empresas que alcancen simultáneamente las metas de empleo y contratación local. La norma forma parte de la estrategia del Gobierno provincial para consolidar el desarrollo de la cadena de valor minera y potenciar el impacto económico de los futuros proyectos de cobre.

Enzo Cornejo

El presidente del PRO San Juan y diputado provincial, Enzo Cornejo, explicó a DIARIO HUARPE que la definición se tomó durante la reunión de Labor Parlamentaria: "Finalizamos la reunión en la que acordamos los temas que integrarán la próxima sesión ordinaria y el principal será el tratamiento de la Ley de Desarrollo Local Minero. Es una iniciativa que tuvo un amplio trabajo en comisiones y durante los últimos días participaron los ministros Juan Pablo Perea y Gustavo Fernández para responder la mayor cantidad de consultas posibles".

El legislador sostuvo que el proyecto representa una herramienta clave para la provincia. "Consideramos que es lógico que la ley se trate este jueves porque es una norma muy esperada para el desarrollo local minero. Establece como objetivo que el 80% de los trabajadores de los proyectos mineros sean sanjuaninos y que el 60% de los proveedores correspondan a empresas de la provincia, lo que permitirá fortalecer la economía local".

Juan Carlos Quiroga Moyano

Desde la oposición, el presidente del Partido Justicialista y diputado provincial, Juan Carlos Quiroga Moyano, coincidió en la importancia del proyecto, aunque cuestionó los tiempos destinados a su análisis en comisión.

"Se trata de un tema importante para la sociedad y compartimos el objetivo de fortalecer a los proveedores mineros. Sin embargo, nos hubiera gustado contar con más tiempo para discutirlo porque, entre las reuniones realizadas, el tratamiento efectivo fue de apenas unas horas", señaló.

Quiroga Moyano indicó que el bloque presentó modificaciones durante el debate. "Algunas propuestas fueron incorporadas al texto, especialmente las impulsadas por legisladores de departamentos mineros, mientras que otras no fueron aceptadas. Entendemos que el proyecto podría haber tenido un análisis más profundo para brindar mayores garantías a trabajadores y proveedores".