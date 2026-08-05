La discusión por la reforma de la Ley de Tierras sumó un nuevo foco de tensión en el Senado: la posibilidad de que la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti participe de manera remota y vote durante la sesión. La legisladora de Popular solicitó autorización para intervenir a distancia debido a cuestiones médicas relacionadas con un embarazo de riesgo y la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, avaló el pedido.

Sin embargo, la decisión todavía debe ser definida por los senadores en el recinto. El punto central de la discusión es si la autorización otorgada por Villarruel puede aplicarse directamente o si debe ser aprobada mediante una votación especial.

La presencia de Fernández Sagasti no es un dato menor. En un Senado atravesado por una fuerte paridad respecto del proyecto, su voto podría resultar determinante para definir el futuro de la reforma.

El oficialismo busca impedir que se sume a la sesión

En el oficialismo cuestionaron la decisión de Villarruel y sostienen que para aprobar el decreto parlamentario que habilita la participación remota de Fernández Sagasti se necesitarían dos tercios de los votos.

El argumento se relaciona con que la sesión de este jueves es la continuidad de una reunión que había ingresado en cuarto intermedio el pasado 16 de julio. Según esta interpretación, incorporar ahora la autorización para que la senadora participe a distancia implicaría sumar un nuevo asunto y requeriría una mayoría especial.

Para el oficialismo, si Fernández Sagasti finalmente no puede participar, el sector que se opone al proyecto perdería un voto que podría ser clave en una definición ajustada.

Qué sostiene el kirchnerismo para defender su participación

Desde el peronismo en el Senado sostienen una interpretación diferente del reglamento. Consideran que la autorización de Villarruel no necesita incorporarse como un nuevo tema al temario porque se trata de una cuestión vinculada con la organización y el funcionamiento del cuerpo.

También defienden que la participación remota puede habilitarse mediante una mayoría de la mitad más uno, en línea con el mecanismo utilizado durante las sesiones virtuales implementadas durante la pandemia.

Desde ese sector remarcan que el decreto firmado por Villarruel se basa en antecedentes de sesiones remotas y sostienen que la situación médica de la legisladora justifica que pueda participar aunque no esté físicamente en el recinto.

El artículo del reglamento que utiliza el oficialismo

La postura libertaria apunta directamente al artículo 30 del reglamento del Senado. Según su interpretación, los senadores deben constituir la Cámara en la sala de sesiones, salvo que exista una situación de gravedad institucional.

Desde este sector consideran que la situación de Fernández Sagasti no encuadra en esa excepción y que, por lo tanto, no correspondería habilitar su participación a distancia.

La discusión reglamentaria se produce en paralelo a una jornada marcada por la tensión política y la movilización prevista en las inmediaciones del Congreso contra la reforma de la Ley de Tierras.

Un voto que puede definir la votación

El escenario de paridad convierte la situación de Fernández Sagasti en uno de los principales puntos de atención de la sesión. La senadora mendocina busca participar y votar desde su domicilio por razones médicas, mientras el oficialismo intenta que su autorización no sea incorporada a la jornada.

La definición quedará en manos del Senado y podría conocerse durante el propio debate. Antes de discutir el contenido de la reforma, el cuerpo deberá resolver si Fernández Sagasti puede ejercer su derecho a participar y votar de manera remota.

En una votación que se anticipa ajustada, la presencia o ausencia de la senadora puede modificar el equilibrio del recinto y convertirse en un factor decisivo para el resultado final de la Ley de Tierras.