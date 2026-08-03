El oficialismo volvió a modificar el proyecto de reforma de la ley de tierras con el objetivo de conseguir los votos que le permitan avanzar en el Senado. Luego de varios intentos fallidos, La Libertad Avanza dejó de lado la propuesta original de eliminar por completo los límites a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros y optó por una alternativa intermedia.

La nueva redacción eleva del 15% al 25% el porcentaje máximo de tierras rurales que podrán estar en manos de personas humanas o jurídicas extranjeras en cada provincia.

El cambio surgió tras una serie de negociaciones con bloques aliados y forma parte del intento del oficialismo por destrabar un proyecto que ya acumuló cinco fracasos en el recinto.

Un cambio para sumar apoyos

La propuesta original, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, planteaba eliminar cualquier restricción a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros.

Sin embargo, la falta de respaldo político obligó al Gobierno a revisar su estrategia y presentar una versión con mayores posibilidades de consenso.

El texto enviado a los bloques aliados establece que la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros no podrá superar el 25% del territorio de cada provincia, ampliando en diez puntos el límite vigente.

Bullrich presentará la nueva propuesta

La senadora Patricia Bullrich ofrecerá este martes una conferencia de prensa para explicar los cambios incorporados al proyecto antes de su tratamiento en el recinto.

Según trascendió, la legisladora estará acompañada por Nadia Márquez y Agustín Coto, luego de una reunión virtual mantenida con el bloque libertario para unificar la estrategia política y comunicacional.

Desde la oposición señalaron que las modificaciones constantes generaron incertidumbre sobre el contenido definitivo de la iniciativa.

El oficialismo busca llegar a los 36 votos

En La Libertad Avanza consideran que el nuevo texto mejora las posibilidades de alcanzar los 36 votos necesarios para obtener la media sanción.

Además, el cambio reduciría el riesgo de un eventual empate en la votación, escenario en el que debería intervenir la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ya manifestó públicamente sus diferencias con el proyecto original.

Con la nueva versión, el oficialismo apuesta a destrabar una iniciativa considerada clave dentro de la agenda de reformas impulsada por el Gobierno nacional.