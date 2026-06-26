El proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero impulsado por el gobernador Marcelo Orrego comenzó este jueves su recorrido en la Cámara de Diputados de San Juan. La iniciativa busca fortalecer la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en la actividad minera y ahora deberá atravesar el análisis en comisiones antes de llegar al recinto. La propuesta fija objetivos de referencia para que las empresas alcancen un 80% de contratación de mano de obra local y un 60% de compras a proveedores radicados en la provincia. También prevé la creación de un registro específico de proveedores mineros y la presentación de planes de desarrollo vinculados al empleo y a las compras locales.

El presidente de la Comisión de Minería, Gustavo Deguer, señaló a DIARIO HUARPE que el texto llega a esta instancia luego de varios meses de trabajo y negociación con distintos sectores.

"Se ha venido haciendo más el consenso con el proyecto. Recordar que el bloque nuestro ha presentado en su momento y lo primero que se hizo era consensuar los dos proyectos que coincidían en muchos puntos", explicó.

Según indicó, durante las reuniones con cámaras empresarias y proveedores se incorporaron requisitos adicionales, entre ellos una antigüedad mínima de dos años para acceder a la condición de proveedor local y la obligación de mantener regularizadas las obligaciones tributarias provinciales y municipales.

Respecto de los tiempos legislativos, Deguer aseguró que existe interés de distintos sectores para acelerar el tratamiento.

"Está el pedido por parte de algunas de las cámaras de un tratamiento que sea pronto porque se necesita la ley", afirmó.

Otro de los temas que surgirá durante el debate es el reciente decreto nacional que amplió de 200 a 500 kilómetros el radio de integración para proveedores mineros.

Para Deguer, más allá de las regulaciones, el desarrollo de las comunidades vinculadas a la actividad debe seguir siendo un aspecto central. "Lo que no está incluido en ninguno de estos tres puntos es la licencia social que brindan los iglesianos", sostuvo.

Desde La Libertad Avanza, el diputado Fernando Patinella consideró que la nueva normativa nacional deberá analizarse durante el trabajo en comisión, aunque aclaró que inicialmente no observa conflictos con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

"Seguramente eso se va a analizar en el ámbito de comisiones", indicó.

Patinella destacó además que el éxito de la ley dependerá también de la capacidad de las empresas locales para responder a las exigencias de la industria en materia de calidad y volumen de servicios.

Por su parte, el presidente del bloque justicialista, Juan Carlos Quiroga Moyano, adelantó una postura favorable al objetivo general de la iniciativa. "Estamos de acuerdo no solamente con los proveedores, sino con los trabajadores mineros", afirmó respecto al espíritu de la ley.