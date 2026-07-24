Miles de argentinos que buscan obtener la ciudadanía italiana por descendencia recibieron una nueva señal judicial que volvió a abrir el debate sobre los límites establecidos por la llamada Ley Tajani.

La Corte Constitucional de Italia decidió no emitir una resolución definitiva sobre la validez de la reforma y derivó una cuestión central al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que deberá analizar si las restricciones aplicadas respetan las normas comunitarias y los derechos adquiridos antes de la modificación legal.

La decisión fue formalizada mediante la Ordenanza N° 147/2026, que suspendió el procedimiento que tramitaba ante el máximo tribunal italiano y planteó una consulta prejudicial ante la Justicia europea.

Si bien la Corte italiana no declaró la inconstitucionalidad de la norma ni la anuló, tampoco cerró la puerta a los reclamos. Ahora será Europa quien deberá evaluar el alcance de una medida que afecta a descendientes de italianos en distintos países, entre ellos Argentina.

Qué establece la Ley Tajani

La reforma, identificada como Ley 74/2025, entró en vigencia el 28 de marzo de 2025 y modificó el tradicional principio de ius sanguinis, que permitía transmitir la ciudadanía italiana por línea familiar.

La nueva normativa limitó el reconocimiento automático a hijos y nietos de italianos nacidos en Italia, dejando fuera a generaciones posteriores como bisnietos y tataranietos.

El Gobierno italiano justificó la modificación al sostener que algunos descendientes habían perdido un vínculo efectivo con Italia pese a que, bajo la legislación anterior, podían acceder al reconocimiento de la nacionalidad.

El conflicto judicial surgió a partir de expedientes tramitados en los tribunales de Mantova y Campobasso, que cuestionaron especialmente el alcance retroactivo de la reforma.

Qué analizará la Justicia europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no revisará toda la Ley Tajani, sino un punto específico relacionado con el artículo 3 bis de la Ley N° 91/1992.

La consulta apunta a determinar si la nueva regulación puede aplicarse a personas nacidas antes del cambio legislativo del 28 de marzo de 2025 o si debe respetarse la situación jurídica generada bajo la normativa anterior.

Un eventual rechazo de esa cláusula podría impedir que Italia desconozca derechos de personas nacidas antes de la entrada en vigencia de la reforma y beneficiar a algunos solicitantes que quedaron excluidos por pertenecer a generaciones posteriores.

Sin embargo, el alcance final dependerá del fallo europeo y de la posterior interpretación que realice la Corte Constitucional italiana.

Quiénes podrían verse beneficiados

La situación no es igual para todos los descendientes de italianos. La fecha en la que cada persona inició trámites, presentó documentación o comenzó acciones legales puede ser determinante.

Los principales escenarios son:

Quienes presentaron documentación antes del 28 de marzo de 2025 podrían conservar una situación más protegida frente a la reforma.

Quienes puedan demostrar que intentaron obtener un turno antes del 27 de marzo de 2025 podrían tener una posición jurídica diferenciada.

Quienes iniciaron reclamos después de esas fechas quedarían más alcanzados por la nueva normativa.

Quienes nacieron antes de la reforma podrían verse favorecidos si Europa rechaza la aplicación retroactiva de la ley.

Quienes todavía no iniciaron acciones judiciales deberán evaluar el escenario antes de avanzar.

Entre la documentación que podría resultar relevante se encuentran comprobantes de gestiones ante consulados, comunas italianas o registros que demuestren la intención de iniciar el trámite antes del cambio normativo.

Un fallo que mantiene abierto el debate

La nueva intervención judicial cobra importancia porque meses atrás la Corte Constitucional italiana había rechazado otros planteos mediante la sentencia N° 63/2026.

Ahora, al trasladar parte de la discusión al ámbito europeo, la Justicia italiana mantiene abierta una disputa que afecta a miles de descendientes italianos alrededor del mundo.

Mientras se espera la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los procesos judiciales no quedarán suspendidos automáticamente. Cada juez deberá decidir si detiene o continúa cada expediente según las características particulares del caso.