Los argentinos María Paula Giménez y Lucas Ezequiel Aguilera fueron liberados este miércoles luego de permanecer un mes detenidos en Libia mientras participaban de una misión humanitaria con destino a Gaza. La noticia fue confirmada por la Cancillería argentina, que informó que ambos ya se encuentran a salvo en Estambul, Turquía.

Los dos mendocinos integraban el Convoy Sumud, una iniciativa internacional conformada por activistas y voluntarios de distintos países que transportaban ayuda destinada a la población palestina afectada por el conflicto en Gaza. El grupo fue interceptado el 24 de mayo cerca de la ciudad libia de Sirte, en una zona bajo control de las autoridades del este del país.

El vicecanciller argentino, Pablo Quirno, informó que ambos ciudadanos fueron expulsados de Libia y recibidos por personal diplomático argentino en Turquía. Además, destacó el trabajo realizado durante las últimas semanas por la Cancillería, la Embajada argentina en Túnez, organismos internacionales y países que colaboraron en las gestiones para lograr su liberación.

Según detallaron fuentes diplomáticas, desde el momento de la detención se llevaron adelante negociaciones permanentes que incluyeron la intervención de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL), el Comité Internacional de la Cruz Roja y representantes consulares argentinos desplegados en la región.

Giménez y Aguilera formaban parte de una delegación internacional integrada por activistas, médicos, abogados, periodistas y especialistas en logística que buscaban trasladar asistencia humanitaria a Gaza a través del norte de África. El convoy estaba compuesto por decenas de vehículos y participantes de múltiples nacionalidades.

La detención de los argentinos generó preocupación entre organizaciones de derechos humanos, familiares y referentes políticos, que reclamaron durante semanas su liberación. Incluso distintos organismos y defensores del pueblo de varias provincias argentinas se habían pronunciado públicamente para exigir avances en las gestiones diplomáticas.

Con la liberación de los dos argentinos concluye un episodio que mantuvo en vilo a sus allegados durante más de 30 días. Ahora ambos permanecen en Turquía mientras se organizan los trámites para su regreso definitivo al país.