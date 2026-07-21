La investigación por la muerte de Cintia Johana Ortega, la mujer de 38 años que falleció tras ser atropellada en Rawson, dio un giro en las últimas horas. La Justicia ordenó la liberación de los dos hombres que habían sido detenidos el lunes, luego de que las pericias determinaran que no tuvieron participación en el siniestro vial.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:45 del lunes sobre el lateral de la Ruta Nacional 40, a la altura de calle General Mosconi. Según la reconstrucción de los investigadores, Ortega caminaba por el margen de la calzada cuando fue embestida desde atrás por un automóvil que circulaba en el mismo sentido y cuyo conductor escapó sin detenerse para asistirla.

Tras el siniestro, testigos señalaron que el vehículo involucrado era un Chevrolet Corsa Classic blanco. Con esa información, la Policía montó un operativo que permitió localizar un automóvil de similares características en la zona de calle Ocho y Punta del Médano. En el vehículo viajaban dos hombres mayores de edad y el conductor, de 54 años, fue detenido mientras avanzaban las primeras diligencias judiciales.

Sin embargo, el rumbo de la investigación cambió tras los resultados de las pericias técnicas. Desde la Justicia explicaron que, en un primer momento, existía un "cotejo parcial" porque el rodado coincidía en modelo y color con el que buscaban. No obstante, un análisis más detallado de las cámaras de seguridad reveló diferencias en la pintura entre el automóvil captado en el lugar del hecho y el vehículo secuestrado por la Policía.

A esa prueba se sumó una coartada que terminó por desvincular a los dos demorados. Los investigadores comprobaron que ambos habían realizado un llamado al Centro Integral de Seguridad y Emergencias (Cisem) aproximadamente 20 minutos antes del atropello fatal. En esa comunicación informaron que su automóvil había sufrido un desperfecto mecánico por falta de batería y solicitaron asistencia desde el mismo lugar donde posteriormente fueron encontrados por los efectivos policiales.

Además, fuentes vinculadas a la causa indicaron que, al momento de ser identificados, ambos hombres vestían ropa de trabajo y manifestaron desde el primer momento que se dirigían a cumplir con su jornada laboral cuando el vehículo quedó detenido por la falla mecánica.

Con estos elementos, la UFI de Delitos Especiales dispuso la inmediata liberación de los dos hombres durante la noche del lunes.

Ahora, la investigación vuelve a centrarse en la identificación del verdadero responsable. Los pesquisas continúan analizando registros de cámaras de seguridad y otras pruebas para localizar al conductor del Chevrolet Corsa Classic blanco que embistió a Ortega y huyó del lugar sin prestar auxilio.

El siniestro ocurrió en el tramo comprendido entre calle Putaendo y callejón Astroja, sobre el lateral este de la Ruta 40. Allí, Cintia Johana Ortega caminaba en dirección norte-sur cuando fue impactada violentamente por el automóvil. La mujer murió como consecuencia de las graves heridas sufridas, mientras la Justicia mantiene abierta la búsqueda del conductor que permanece prófugo.