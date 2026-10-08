Liberaron a uno de los detenidos por el crimen de Uriel Ríos en Médano de Oro

Uno de los adolescentes que había sido detenido por el crimen de Uriel Ríos, ocurrido durante una pelea en Médano de Oro, recuperó la libertad luego de que nuevas imágenes del enfrentamiento permitieran determinar que no había agredido al joven asesinado ni a su hermano.

Se trata de L.G., de 16 años, quien había sido detenido el 25 de septiembre. El adolescente quedó parcialmente desvinculado de la investigación después de que la jueza de Menores, María Julia Camus, analizara nuevas filmaciones de la pelea y concluyera que no existían elementos suficientes para atribuirle una participación en las agresiones.

Según las imágenes incorporadas a la causa, L.G. aparece en el lugar donde se produjo la gresca, pero no se lo observa portando un arma blanca ni atacando a Uriel o a su hermano. Esa evidencia fue determinante para que la magistrada dispusiera su libertad, concretada este miércoles al mediodía.

Ahora, su defensor, el abogado Darío Amaya, buscará que el adolescente sea sobreseído definitivamente de la causa. Desde el inicio de la investigación, el letrado había sostenido que su representado no había participado de las agresiones y había señalado además que no se habían encontrado manchas de sangre en su ropa.

La investigación por el crimen

El asesinato de Uriel Ríos ocurrió durante la madrugada del lunes 21 de septiembre, luego de una fiesta por el Día del Estudiante realizada en la Finca Don Pedro, ubicada sobre calle Alfonso XIII, en Médano de Oro.

Uriel había asistido al festejo junto a su hermano mellizo, Uz. R., y otros jóvenes. De acuerdo con la hipótesis investigativa, el enfrentamiento comenzó cuando el grupo se retiraba del lugar.

Según esa reconstrucción, una mujer que había ido a buscar a Uriel y a otros jóvenes los trasladaba en una camioneta cuando alguien habría arrojado una piedra contra el vehículo. La conductora detuvo la marcha y los jóvenes descendieron. En ese momento comenzó una pelea que inicialmente habría sido a golpes y luego derivó en el uso de armas blancas.

Durante la gresca, Uriel recibió una puñalada en el tórax y murió como consecuencia de la gravedad de la herida. Su hermano también fue atacado y sufrió lesiones, aunque sobrevivió.

Las imágenes del enfrentamiento se convirtieron desde el comienzo en una de las principales evidencias para intentar determinar quién produjo la herida mortal. En ese análisis había quedado señalado otro adolescente, también de 16 años e identificado como I.C., quien se entregó en Tribunales durante la noche del 21 de septiembre.

I.C. permanece actualmente alojado en el Centro de Admisión y Derivación (CAD), en Santa Lucía, y continúa siendo el principal sospechoso detenido en la investigación.

La causa todavía debe determinar judicialmente quién fue el autor de la puñalada que terminó con la vida de Uriel. También existe una línea investigativa vinculada con un posible tercer implicado, relacionado con I.C., a quien se señala como quien habría herido al hermano de Uriel. Sobre esa situación, la jueza Camus aún no adoptó una resolución.

En paralelo, el abogado Martín Zuleta manifestó públicamente su intención de que se avance en la investigación sobre otros posibles participantes del enfrentamiento.

Con la liberación de L.G., la investigación continúa concentrada en determinar las responsabilidades individuales de quienes participaron de la pelea y, principalmente, en establecer quién provocó la herida mortal que terminó con la vida de Uriel Ríos.