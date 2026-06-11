Liberaron a uno de los imputados por el crimen de Emir Barboza

La investigación por el brutal asesinato de Emir Barboza en el barrio Valle Grande de Rawson vivió una jornada poco frecuente en el ámbito de los tribunales locales. Un Tribunal de Impugnación con una conformación distinta a la que había intervenido anteriormente decidió modificar las condiciones de detención de uno de los sospechosos en la causa.

En el marco de una audiencia donde se analizó la situación de seis de los imputados, el magistrado Benedicto Correa otorgó la libertad a Cristian Guajardo. El tribunal unipersonal dispuso que el hombre acceda a una morigeración de la medida cautelar bajo el cumplimiento de estrictas pautas de conducta. En contraste, Dante Carrizo, Jonathan Carrizo, Gonzalo Orostizaga, Gonzalo Santander y Alan Bazán continuarán alojados en el Servicio Penitenciario Provincial.

La resolución es producto de un planteo técnico realizado por los abogados defensores tras un revés judicial ocurrido en mayo de este año. En esa oportunidad, el juez Daniel Guillén había revocado los beneficios procesales otorgados previamente por la jueza Mabel Moya y ordenó que los siete implicados en el proceso regresaran a prisión preventiva.

Para alcanzar esta nueva decisión se aplicó la garantía procesal del "doble conforme" horizontal. Este mecanismo asegura que un justiciable tenga derecho a que una resolución desfavorable sea revisada por un tribunal de idéntica naturaleza antes de recurrir a la Corte de Justicia.

Este procedimiento registra antecedentes recientes en la provincia, como ocurrió en la causa contra el sacerdote Walter Bustos, quien recibió una condena de 10 años de prisión luego de que un segundo Tribunal de Impugnación revisara un fallo inicial de absolución.

Durante la audiencia, la fiscal Silvina Gerarduzzi solicitó mantener las medidas de coerción para resguardar los fines del proceso judicial. Por su parte, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía, manifestó que "se siguen recolectando pruebas para presentar la acusación formal".