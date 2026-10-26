La Justicia de San Juan dispuso este lunes 26 de octubre la liberación de Ángel Guardia, el joven de 18 años acusado de atropellar a dos adolescentes mientras escapaba de un control policial en Chimbas. La decisión fue tomada por el juez de Garantías Diego Sanz durante una audiencia en Tribunales, donde se resolvió que el conductor continúe vinculado a la causa, pero en libertad.

Guardia quedó imputado por el delito de lesiones culposas agravadas por darse a la fuga. La investigación busca determinar las circunstancias del choque y establecer las responsabilidades del automovilista, quien abandonó el lugar sin asistir a las víctimas y se presentó ante la Policía varias horas después.

Durante la audiencia también se conoció que el joven cuenta con un antecedente judicial. Meses atrás recibió una suspensión de juicio a prueba, conocida como probation, en una causa por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, tramitada en la UFI Delitos contra la Propiedad.

Este beneficio judicial podría verse comprometido si se acredita que cometió un nuevo delito, aunque esa posibilidad dependerá del avance de la investigación y de las decisiones que adopte la Justicia.

Cómo fue la persecución que terminó con dos adolescentes heridos

El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado 24 de octubre, cuando Guardia circulaba en un Peugeot 308 blanco por Chimbas. Según la investigación, el joven evitó un control policial y comenzó a escapar a gran velocidad por calle 25 de Mayo, en dirección hacia el oeste.

Durante la persecución, al llegar a las inmediaciones de calle Canal Isla, el automóvil chocó desde atrás contra una motocicleta de 110 centímetros cúbicos en la que viajaban dos adolescentes de 17 y 15 años, ambos domiciliados en Chimbas.

Tras el impacto, los menores quedaron tendidos sobre la calzada, mientras el automovilista continuó su marcha. Ante esta situación, los efectivos de la Unidad Operativa Centenario suspendieron la persecución para brindar asistencia a las víctimas y solicitaron una ambulancia.

Uno de los adolescentes fue trasladado al Hospital Rawson, donde los médicos constataron lesiones leves. Según la información incorporada a la causa, las heridas determinaron aproximadamente 15 días de incapacidad.

Horas después, la Policía encontró el Peugeot 308 abandonado en la intersección de avenida República del Líbano y calle Mendoza, en Rawson. Durante la tarde del sábado, Guardia se presentó voluntariamente en una dependencia policial acompañado por su abogado.

Qué pasará con la investigación

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó un plazo de ocho meses para continuar con la investigación penal. La imputación actual se sostiene sobre las lesiones acreditadas en una de las víctimas, mientras se espera el informe médico correspondiente al otro adolescente.

Ese resultado podría modificar la situación procesal de Guardia, ya que los investigadores deberán evaluar si corresponde ampliar la acusación.

Además, se analizará si la evasión del control policial constituye una infracción de tránsito o si existen elementos para incorporar una eventual acusación por atentado o resistencia a la autoridad.

Por el momento, el joven permanecerá en libertad mientras avanza la causa judicial. La decisión no implica su sobreseimiento ni el cierre de la investigación.