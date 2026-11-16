Liberaron al joven que atropelló y mató a su tío en Pocito

La justicia dictó la libertad para Elías Páez de dieciocho años tras el trágico accidente en el departamento Pocito. El joven había quedado arrestado luego de atropellar y matar de manera accidental a su tío Miguel Ángel Páez Quiroga en una vivienda del barrio Campo de Batalla en Carpintería. El test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo mientras avanzan las medidas procesales.

Fuentes calificadas indicaron que la tía Cinthia Orozco quien también fue embestida durante aquella madrugada se encuentra fuera de peligro tras ser asistida en el hospital Guillermo Rawson. El trágico episodio ocurrió a las cuatro y ocho del viernes en medio de una reunión familiar cuando Elías Páez intentó mover una camioneta Chevrolet S10 y perdió el control del rodado.

Miguel Ángel Páez Quiroga intentó detener la marcha del vehículo para evitar daños pero lamentablemente fue arrollado al igual que su pareja falleciendo en el lugar del hecho. La fiscalía interviniente continúa recabando evidencia y testimonios para esclarecer fehacientemente la dinámica del suceso y definir si formulará cargos contra el joven conductor.