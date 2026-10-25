Liberaron al penitenciario acusado de abusar sexualmente a un preso

El agente del Servicio Penitenciario Provincial Gustavo Alfaro, acusado de abusar sexualmente de un interno identificado como A. durante una requisa en el Penal de Chimbas, recuperó la libertad el pasado viernes. La resolución judicial estuvo a cargo del juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi, quien rechazó la solicitud planteada por la ayudante fiscal Gema Cabrera de la UFI Delitos Especiales para extender la prisión preventiva.

El abogado defensor Mario Padilla sostuvo que la mayoría de las declaraciones testimoniales ya habían sido recolectadas dentro de la investigación y que no existía peligro de entorpecimiento.

El expediente penal se inició tras la denuncia de un episodio ocurrido el 19 de febrero alrededor de las 20.50 horas, momento en que el recluso retornaba de una salida transitoria. Durante el procedimiento de ingreso por los escáneres se advirtió la presencia de un supuesto objeto extraño en la zona rectal del interno. Según el relato de la víctima, el jefe de turno intervino directamente en la inspección y le introdujo los dedos en el ano, lo que le provocó heridas y sangrado.

Posteriormente el recluso fue trasladado a un centro asistencial de salud, donde los profesionales constataron la ausencia de cualquier elemento extraño en su organismo. La madre del joven realizó la presentación judicial el 20 de febrero luego de escuchar el testimonio de su hijo. En la causa se sumaron declaraciones del compañero de celda, quien afirmó verlo llegar con llanto y temor, junto con el testimonio de una médica que escuchó gritos de dolor. Un informe psicológico confirmó cuadros de estrés postraumático y angustia.

A finales de agosto la Justicia formalizó la imputación contra el agente por abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de funcionario público, vejaciones e incumplimiento de deberes. En aquella oportunidad la Fiscalía argumentó riesgo de fuga e influencia sobre los testigos del penal para solicitar la medida privativa de libertad. El magistrado fijó dos meses de prisión preventiva y, al cumplirse dicho plazo, determinó que el imputado continúe la causa en libertad sujeto a restricciones.