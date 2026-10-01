La Justicia federal de Estados Unidos desestimó la demanda colectiva contra Hayden Davis y otros involucrados en el lanzamiento de $LIBRA y dispuso el cierre del expediente que tramitaba ante el Distrito Sur de Nueva York.

La resolución fue firmada por la jueza federal Jennifer L. Rochon, quien rechazó los argumentos de los inversores que buscaban responsabilizar a Davis, a su empresa Kelsier Ventures y a otros participantes del proyecto por el desplome del token que había sido promocionado por Javier Milei en febrero de 2025.

El fallo también rechazó el pedido de los demandantes para volver a modificar su presentación y ampliar los argumentos. Por eso, la demanda quedó cerrada en ese tribunal, aunque los inversores todavía pueden analizar una eventual apelación.

El argumento central de la jueza

Uno de los puntos principales de la resolución estuvo relacionado con la utilización de la ley RICO, una normativa federal estadounidense destinada a perseguir estructuras de crimen organizado.

Los demandantes sostenían que Davis, Kelsier Ventures, Benjamin “Ben” Chow y otros integrantes habían conformado una estructura destinada a lanzar distintos criptoactivos y obtener ganancias a costa de los inversores.

Rochon consideró que los hechos descriptos en la demanda no permitían acreditar un patrón de actividad ilícita sostenido durante un período suficiente. Según la presentación de los propios demandantes, la supuesta estructura había operado aproximadamente durante seis meses, desde octubre de 2024 hasta marzo de 2025.

La magistrada tampoco aceptó el argumento de que existiera una continuidad futura del supuesto esquema a través de otros lanzamientos de criptomonedas.

Qué pasó con Hayden Davis

La demanda apuntaba principalmente contra Hayden Davis, su empresa Kelsier Ventures y otros participantes vinculados al lanzamiento de $LIBRA.

En el caso de Davis y Kelsier, además del cuestionamiento al planteo bajo RICO, la jueza consideró que existían problemas de jurisdicción para mantener determinados reclamos en los tribunales de Nueva York. Kelsier Ventures tiene sede en Texas.

También fueron desestimados los reclamos contra Benjamin “Ben” Chow, exCEO de Meteora. Rochon entendió que las acusaciones no alcanzaban el estándar necesario para demostrar intención fraudulenta.

La jueza también rechazó los argumentos vinculados con Meteora, al considerar que los demandantes no habían demostrado adecuadamente que pudiera ser considerada una asociación pasible de ser demandada bajo la legislación de Nueva York o federal.

El fallo no determina si hubo fraude

Uno de los puntos más importantes de la resolución es su alcance.

La jueza no determinó que el lanzamiento de $LIBRA haya sido legítimo ni estableció que no haya existido manipulación o fraude. Lo que resolvió fue que los demandantes no habían presentado sus reclamos de manera suficiente para que la demanda colectiva pudiera continuar bajo las normas invocadas.

Por eso, el cierre del expediente civil en Nueva York no equivale a una declaración judicial sobre lo ocurrido con el token.

La demanda, además, buscaba recuperar fondos de los inversores que habían perdido dinero tras el desplome de la criptomoneda.

Qué pasa con la investigación en Argentina

El cierre de la demanda en Estados Unidos no pone fin a la investigación que se desarrolla en Argentina.

En el país continúa la causa judicial que analiza el lanzamiento y promoción de $LIBRA y el rol de distintos protagonistas, entre ellos Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Hayden Davis. La investigación está a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano.

Además, recientemente la Justicia argentina rechazó un planteo de inversores que buscaban continuar como querellantes en el expediente. Esa situación dejó la investigación penal bajo el impulso de la fiscalía.