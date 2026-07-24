El proceso para concesionar el Hotel Provincial dio un paso clave este viernes con la apertura de sobres de la nueva licitación impulsada por el Gobierno de San Juan. Tras el análisis de la documentación presentada por los oferentes, dos propuestas superaron la etapa administrativa y continúan en carrera para quedarse con la explotación del histórico edificio. Las oferentes son Rodeo Travel Hoteles y Resort S.A.S.; y Austral Cuyo S.R.L..

La información fue confirmada por el subsecretario de Turismo, Juan Castañares, quien señaló que ambas ofertas cumplieron con los requisitos exigidos en el pliego.

"Se me informaba que de las presentaciones de las ofertas hay dos que han pasado, así que están en condiciones. Veremos en el transcurso de la mañana el resultado de eso", indicó el funcionario.

Castañares explicó que, una vez concluida la evaluación técnica y económica, el Gobierno definirá cuál de las dos propuestas será adjudicada.

"Se adjudica la licitación correspondiente a estas dos ofertas que se presentaron. Eso se evaluará en lo que resta del día y posiblemente durante la semana que viene, para luego continuar con todo el trámite administrativo correspondiente", agregó.

La segunda convocatoria

La apertura de sobres corresponde a la segunda licitación lanzada por la Provincia para concesionar el Hotel Provincial, luego de que el primer llamado quedara desierto porque las empresas interesadas no lograron cumplir con los requisitos administrativos establecidos en el pliego.

En esta nueva convocatoria, el Gobierno mantuvo el presupuesto oficial de $3.360 millones y las mismas condiciones para otorgar la explotación del establecimiento por un plazo de 20 años.

El futuro concesionario deberá ejecutar un plan de inversiones destinado a reacondicionar el edificio para elevar su categoría a tres estrellas superior, además de preservar las fuentes laborales existentes y cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato.

Qué prevé la concesión

El pliego establece que la empresa adjudicataria deberá abonar un canon mensual inicial de $14.000.000, actualizado trimestralmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Como incentivo para las inversiones iniciales, durante los primeros seis meses podrá abonar el 50% del canon, siempre que cumpla con el cronograma de obras previsto. En caso de incumplimientos, perderá ese beneficio y deberá reintegrar los montos descontados.

Además de los aspectos económicos, la evaluación contempla el impacto social de cada propuesta, criterio que otorgará puntaje adicional a los proyectos que generen mayores beneficios para la comunidad sanjuanina.

El Hotel Provincial volvió a la órbita del Estado en octubre de 2025, tras el vencimiento de la concesión anterior. Con este nuevo proceso, el Gobierno busca modernizar el establecimiento,