La licitación para construir la Estación Transformadora Mendoza Norte 220/132 kV ingresó, la semana pasda, en una nueva etapa con la apertura de ofertas económicas. La obra, con un presupuesto oficial de 48,6 millones de dólares y un plazo de ejecución de 24 meses, busca ampliar la capacidad de transporte eléctrico de Mendoza y acompañar la incorporación de nuevos grandes consumidores de energía.

Pero el impacto de la infraestructura podría trascender los límites provinciales. El Gobierno de Mendoza ya la presenta como una pieza necesaria para el desarrollo de PSJ Cobre Mendocino y, al mismo tiempo, el esquema eléctrico que se proyecta podría convertirse en una alternativa para abastecer a Los Azules, uno de los mayores proyectos de cobre de San Juan, si finalmente no prospera su acceso a la red de 500 kV.

Cinco grupos empresarios quedaron en carrera para ejecutar la obra: Corporación del Sur S.A. – Concret Mix S.A. (UTE), Montelecro S.A., J. Cartellone Construcciones Civiles S.A. – Lesko S.A.C.I.F.I.A. (UTE), DistroCuyo S.A. – Green S.A., y Bauza Ingeniería S.R.L. – Proyección Electroluz S.R.L. (UTE).

El proyecto contempla la construcción de la Estación Transformadora, la apertura de la línea Cruz de Piedra–San Juan en 220 kV, nuevas instalaciones de transformación y maniobra, una doble vinculación en 132 kV con la Estación Transformadora Las Heras y las adecuaciones necesarias sobre la infraestructura existente. La inversión será financiada con recursos del Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial.

El Gobierno de Mendoza ya identifica a la Estación Transformadora Mendoza Norte como una infraestructura necesaria para el desarrollo de PSJ Cobre Mendocino, el proyecto cuprífero ubicado en Uspallata. PSJ trabaja junto a DistroCuyo en el desarrollo del proyecto de infraestructura que abastecerá eléctricamente a la futura mina. El esquema contempla la construcción de la Estación Transformadora San Jorge 220/33 kV y una línea de alta tensión de 220 kV que la conectará con Mendoza Norte. El convenio firmado entre Minera San Jorge y DistroCuyo avanza en los estudios técnicos, la ingeniería y la planificación de esa conexión.

El desarrollo de esa infraestructura comenzó a despertar interés más allá de Mendoza. McEwen Copper confirmó que analiza una alternativa de abastecimiento eléctrico para Los Azules en caso de no obtener acceso a la capacidad de transporte disponible en la línea nacional de 500 kV. Ese escenario contempla desarrollar una conexión hacia Mendoza aprovechando el corredor eléctrico que PSJ proyecta construir junto con DistroCuyo. La alternativa considera extender la infraestructura desde la Estación Transformadora San Jorge hacia el área de Calingasta, permitiendo alimentar al proyecto sanjuanino desde el sistema eléctrico mendocino.

Por el momento, Los Azules mantiene esa opción como un plan alternativo. Su desarrollo dependerá de la resolución que adopten las autoridades respecto del acceso a la infraestructura de 500 kV. De concretarse, una infraestructura concebida para acompañar el desarrollo de la minería mendocina también pasaría a formar parte de la estrategia energética de uno de los principales proyectos de cobre de San Juan y reforzaría las conexiones eléctricas de la provincia con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).