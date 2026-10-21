La Base Naval Integrada de Ushuaia comenzó a avanzar con nuevas licitaciones para desarrollar infraestructura destinada a fortalecer la logística antártica y las operaciones de la Armada Argentina. El Ministerio de Defensa autorizó un llamado por $7.638 millones para construir galpones modulares y ejecutar trabajos complementarios, que se suman al proyecto de un muelle militar.

La convocatoria para los galpones fue formalizada mediante la Resolución 733/2026, publicada el 20 de octubre en el Boletín Oficial, con un plazo de ejecución previsto de 548 días corridos. En paralelo, la licitación del muelle militar contempla un presupuesto oficial de $189.321 millones y un plazo de obra de 36 meses.

Dos obras centrales para la infraestructura naval

La construcción de los galpones modulares y las tareas complementarias estarán a cargo de la Armada Argentina, a través de la Dirección General del Material. La presentación de ofertas para esta contratación estará abierta hasta el 19 de noviembre a las 8, mientras que las propuestas para el muelle podrán presentarse hasta el 20 de noviembre.

Ambos proyectos forman parte de una iniciativa que busca dotar a la Armada de una plataforma logística permanente en el extremo austral del país. El diseño general de la base contempla, además del muelle y los depósitos, redes de servicios, talleres, edificios de apoyo, instalaciones administrativas y viviendas para el personal.

La proyección argentina hacia la Antártida

La ubicación de Ushuaia permite articular operaciones navales, abastecimiento y apoyo a las campañas científicas que se desarrollan en el continente blanco. La ampliación de la infraestructura busca fortalecer la capacidad argentina para sostener actividades logísticas y una presencia continuada en el Atlántico Sur y la Antártida.

El proyecto también se inscribe en un escenario de relevancia geopolítica, en el que la conectividad marítima, el movimiento de cargas y la disponibilidad de infraestructura resultan claves para las operaciones australes. La Base Naval Integrada forma parte de una estrategia que busca ampliar las capacidades nacionales de apoyo operativo y científico.

Un plan de obras con financiamiento plurianual

La construcción de los galpones modulares prevé erogaciones que se extenderán más allá de 2026, con continuidad presupuestaria contemplada para 2027, 2028 y 2029. La financiación inicial se vincula con reasignaciones de crédito aprobadas por el Decreto 867/2026 y partidas asignadas a la Armada Argentina.

La concreción de las obras dependerá ahora de los procesos de adjudicación, la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los plazos establecidos. De acuerdo con la información publicada, las dos licitaciones constituyen etapas centrales para avanzar con la infraestructura de la Base Naval Integrada de Ushuaia.