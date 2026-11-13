El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, llamó a Licitación Pública N° 17/2026 para la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) en la Escuela Técnica General Manuel Savio, ubicada en el departamento de Calingasta. La obra, publicada en el Boletín Oficial, tiene un presupuesto oficial de $1.512.107.415,00 y la apertura de ofertas será el 30 de noviembre de 2026 a las 9:00 horas en la Sala de Situación del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía.

Un Salón de Usos Múltiples (SUM) es un espacio polivalente que se utiliza para actos escolares, actividades comunitarias, capacitaciones y eventos institucionales, y que en este caso complementa las aulas y talleres técnicos con los que ya cuenta la institución.

Una escuela clave para la minería

La Escuela Técnica General Manuel Savio es una institución emblemática para el departamento de Calingasta y para el sector minero de San Juan. Es la única escuela de gestión estatal en Calingasta que otorga el título de Técnico en Minería, y su relevancia creció en los últimos años al ritmo del desarrollo de la gran minería en la provincia. Según datos oficiales, la matrícula pasó de 160 alumnos en el ciclo 2019-2020 a 320 estudiantes en la actualidad, y la escuela mantiene convenios de prácticas profesionalizantes con empresas como Glencore, Los Azules y Casposo, además de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La institución también cuenta con una Mina Escuela, un proyecto único en el país. Se trata de un terreno de 12 hectáreas en la localidad de Villa Corral que alberga dos minas de cobre y plata, donde los estudiantes realizan sus prácticas profesionalizantes en un entorno real: levantamiento topográfico, extracción de muestras, identificación de minerales y armado de campamento, entre otras tareas.

Financiamiento con fondos mineros

La obra se enmarca en una política provincial de reinversión de los recursos que genera la minería en infraestructura educativa. De hecho, la ampliación y refacción de la Escuela Savio, que se encuentra en ejecución con un avance superior al 65%, se financia con fondos del Fideicomiso Minero. Ese antecedente, que incluyó la construcción de un edificio de dos plantas con aulas y talleres especializados, fue posible gracias a una inversión inicial superior a los $1.354 millones.

Con esta nueva licitación para el Salón de Usos Múltiples, el Gobierno provincial busca seguir ampliando la capacidad edilicia de una escuela que se consolidó como el principal semillero de técnicos mineros de Calingasta, en un contexto de crecimiento sostenido de la actividad y de demanda de mano de obra calificada.