El juez federal Ariel Lijo le concedió una prórroga de 15 días al exjefe de Gabinete Manuel Adorni para que presente ante la Justicia la documentación con la que deberá justificar su patrimonio, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La defensa del exfuncionario había solicitado formalmente una extensión del plazo para responder al requerimiento elaborado por el fiscal federal Gerardo Pollicita. El vencimiento original estaba previsto para este miércoles 26 de agosto.

El abogado de Adorni, Matías Ledesma, había planteado dos pedidos ante el magistrado: suspender el plazo hasta poder acceder a copias de archivos obtenidos durante la investigación y, posteriormente, contar con otros 15 días para preparar la respuesta.

Lijo rechazó la suspensión del plazo, pero resolvió conceder la prórroga solicitada. Además, autorizó a la defensa a obtener copias de los archivos mencionados en el requerimiento fiscal, una diligencia que estará a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

La decisión fue adoptada para garantizar el derecho de defensa y permitir que Adorni pueda acceder a los elementos relacionados con la investigación antes de presentar sus explicaciones.

Las explicaciones que deberá dar Adorni

El requerimiento de justificación patrimonial fue firmado por Pollicita el pasado 10 de agosto y contiene 20 puntos que Adorni deberá aclarar. La investigación comprende el período entre diciembre de 2023, cuando ingresó al Gobierno nacional como vocero presidencial, y junio de 2026, cuando dejó la función pública.

Entre los aspectos bajo análisis aparece el origen de dólares en efectivo declarados como provenientes de una “venta de activos”. La Justicia busca determinar qué bienes fueron vendidos, quiénes fueron los compradores y cuál es la documentación que respalda esas operaciones.

También deberá aportar información sobre préstamos familiares, los fondos utilizados para comprar un vehículo y diferentes operaciones vinculadas con propiedades.

Uno de los puntos investigados está relacionado con una vivienda ubicada en el country Indio Cuá. La Fiscalía busca establecer, entre otras cuestiones, el origen de los USD 245.000 que habrían sido destinados a la remodelación del inmueble.

La pesquisa también puso la lupa sobre operaciones con criptoactivos. Los investigadores detectaron fondos en una billetera virtual vinculada a la identidad de Adorni que, según la investigación, no habría sido declarada ante la Oficina Anticorrupción.

Además, deberá responder sobre pagos y consumos realizados mediante tarjetas de crédito de terceros, cancelaciones de deudas bancarias y acreditaciones no salariales registradas en su cuenta sueldo.

Una vez presentada la documentación y las explicaciones correspondientes, la Justicia deberá evaluar si la justificación resulta suficiente. En caso contrario, el fiscal podría avanzar con un pedido de declaración indagatoria.