El Departamento de Hidráulica amplió los trabajos de mitigación en Albardón, donde desplegó maquinaria para intervenir en distintos cauces naturales y mejorar la circulación del agua ante posibles crecidas. Las tareas se desarrollan en los ríos Yakin, Burela, Ávila y Bolado, además de incluir la limpieza debajo del puente del departamento.

Las intervenciones forman parte del operativo COPRE y son ejecutadas por el Departamento de Hidráulica, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. El objetivo es proteger la infraestructura hídrica, los canales de riego y las zonas pobladas frente a la eventual llegada de mayores caudales.

Trabajos en los ríos Yakin, Burela y Bolado

Uno de los principales frentes de trabajo se encuentra en el río Yakin, un cauce natural que funciona como colector de crecidas aluvionales. Allí se realizan tareas de encauce de las descargas y restitución de enrocados para proteger infraestructura como el Canal General Albardón, el Canal del Norte y el sifón de la zona.

Además, comenzaron intervenciones similares en los ríos Burela y Bolado, donde las máquinas trabajan para mejorar las condiciones de conducción del agua. Estas acciones forman parte de las medidas preventivas que Hidráulica lleva adelante en distintos puntos de la provincia.

Limpieza debajo del puente de Albardón

Otro de los sectores intervenidos es el puente de Albardón, donde dos máquinas comenzaron los trabajos de limpieza el lunes 9 de noviembre. La intervención busca mejorar el paso del agua debajo de esa estructura ante la posibilidad de que se registren crecidas.

A estas tareas se sumaron esta semana los trabajos de limpieza y despeje en el río Ávila. De esta manera, el operativo incorporó nuevos frentes para avanzar con el acondicionamiento de los cauces del departamento.

Los próximos cauces que serán intervenidos

El plan preventivo contempla continuar con trabajos en los ríos Descenso-Tierrita y Piedrita. Estas intervenciones se sumarán a las que ya están en marcha en Albardón y forman parte de una estrategia provincial de mitigación de cara a la temporada de mayores caudales.

Desde el área explicaron que las tareas buscan mejorar la conducción del agua y reducir la exposición de la infraestructura y de las zonas pobladas. Sin embargo, aclararon que estos trabajos no eliminan el riesgo hídrico ante crecidas de gran magnitud.