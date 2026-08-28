Los anegamientos registrados desde la noche del jueves en un tramo de la Ruta Nacional 40, en Chimbas, obligaron a desplegar un operativo de limpieza y desobstrucción para intentar normalizar la circulación durante este viernes.

Los trabajos se concentran en los laterales Este y Oeste de la ruta, entre calles Centenario y Rodríguez, uno de los sectores de mayor tránsito del departamento.

La acumulación de agua se produjo luego de que un importante caudal llegara al sector y arrastrara restos provenientes de la monda, barro y otros residuos. El material terminó generando obstrucciones en las acequias y dificultó el normal escurrimiento del agua.

El Municipio colabora con Hidráulica

Si bien el mantenimiento y funcionamiento del sistema hidráulico de la zona corresponde a la Dirección de Hidráulica, la Municipalidad de Chimbas puso a disposición personal y recursos para colaborar con la Delegación Chimbas del organismo provincial.

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El objetivo es acelerar las tareas y reducir las complicaciones que la acumulación de agua genera tanto para los vecinos como para los automovilistas que circulan por la zona.

Limpieza, desobstrucción y extracción de agua

Desde las primeras horas de la mañana, las cuadrillas municipales trabajan en distintos puntos del tramo afectado.

Las tareas incluyen la limpieza y desobstrucción de cunetas, el retiro del barro y de los residuos que fueron arrastrados por el agua y la extracción del líquido acumulado mediante camiones cisterna.

El operativo se desarrolla simultáneamente sobre ambos laterales de la Ruta 40 para avanzar con la mayor rapidez posible.

Buscan normalizar la circulación

De acuerdo con lo informado por el Municipio, los trabajos continuarán durante la mañana y el objetivo es normalizar la circulación pasado el mediodía, siempre que las condiciones permitan completar las tareas previstas.

La situación afecta directamente a vecinos y conductores que utilizan diariamente este tramo de la Ruta Nacional 40, por lo que las autoridades mantienen el operativo activo hasta lograr mejorar las condiciones de transitabilidad.

Desde la Municipalidad destacaron que la prioridad es brindar una respuesta inmediata frente al anegamiento y colaborar con los organismos provinciales para resolver las dificultades generadas por el acumulamiento de agua y material en el sistema de desagüe.