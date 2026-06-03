La limpieza de cutis es uno de los tratamientos más consultados en los centros de estética y una herramienta fundamental para mantener la salud de la piel. Más allá de una cuestión estética, permite eliminar impurezas, mejorar la apariencia del rostro y complementar los cuidados diarios recomendados por los especialistas.

Así lo explicó Daniela Gil, esteticista y cosmetóloga, durante una entrevista en el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV en la señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube. La profesional remarcó que la limpieza facial profunda es el punto de partida para cualquier tratamiento destinado a mejorar la calidad de la piel.

“Es una de las ramas principales de la estética y una de las principales consultas por las cuales las personas llegan”, señaló.

Aunque la piel cuenta con mecanismos naturales de renovación celular, estos procesos no siempre son suficientes para eliminar completamente los residuos acumulados por la contaminación ambiental, la transpiración o la producción de grasa. Según explicó Gil, estos factores pueden obstruir los poros y favorecer la aparición de puntos negros y granitos.

“La piel tiene una renovación celular cada 28 días aproximadamente, pero siempre va quedando un resto de contaminación y transpiración que se va acumulando”, indicó.

La diferencia entre el cuidado diario y la limpieza profesional

Uno de los conceptos que más se repite en la actualidad es el llamado skin care o rutina de cuidado facial en el hogar. Sin embargo, la especialista aclaró que estos hábitos no reemplazan una limpieza profunda realizada por un profesional.

“El skin care es un apoyo domiciliario. Primero deberíamos hacernos una limpieza de cutis y luego complementar con los productos adecuados para cada tipo de piel”, explicó.

La recomendación profesional permite evitar compras innecesarias y seleccionar productos realmente efectivos. Gil destacó que no todas las pieles son iguales y que factores como la edad, la sensibilidad, la exposición al sol y las características particulares de cada persona influyen en la elección de cremas, jabones o sérums.

En este sentido, recordó que existen pieles secas, mixtas y oleosas, y que cada una requiere cuidados específicos. “No todos los principios activos ni todas las vitaminas son ideales para todas las personas”, advirtió.

Hábitos que ayudan a mantener una piel saludable

Además de las visitas periódicas al gabinete, la especialista destacó la importancia de incorporar hábitos sencillos que contribuyan a conservar los resultados obtenidos.

“Higiene, hidratación y protección” son, según Gil, los tres pilares fundamentales para el cuidado de la piel.

La limpieza diaria permite retirar restos de maquillaje, suciedad y transpiración acumulados durante la jornada. La hidratación, tanto a través de productos específicos como del consumo adecuado de agua, ayuda a mantener la elasticidad y el buen aspecto de la piel.

Sin embargo, el protagonista indiscutido de la prevención sigue siendo el protector solar. “El sanjuanino particularmente se tiene que hacer amigo del protector solar”, afirmó. La exposición constante a la radiación solar, sumada al viento y a las bajas temperaturas en determinadas épocas del año, puede acelerar el envejecimiento cutáneo y favorecer distintas alteraciones en la piel.

Gil también recomendó ser cautelosos con los remedios caseros que suelen difundirse en redes sociales. “Las cosas de la cocina es recomendable dejarlas en la cocina”, expresó, al advertir que ingredientes como azúcar, café o mezclas caseras pueden provocar irritaciones o reacciones inesperadas.

Finalmente, aconsejó realizar una consulta con un dermatólogo o cosmetólogo antes de iniciar cualquier tratamiento. “Con higiene, hidratación y protección vamos a lograr tener una piel sana y saludable”, concluyó.

La limpieza de cutis, acompañada por hábitos adecuados y asesoramiento profesional, continúa siendo una de las estrategias más eficaces para preservar la salud y el aspecto de la piel a lo largo del tiempo.