Las limpiezas energéticas y la alineación de los chakras despiertan interés en muchas personas que buscan herramientas para alcanzar un mayor bienestar emocional. Aunque estas prácticas no cuentan con respaldo científico como tratamiento médico, forman parte de las terapias complementarias elegidas por quienes buscan espacios de relajación, introspección y equilibrio. En Salud & Bienestar, programa que se emite por HUARPE TV (19.2 de TDA), Kick y YouTube, la terapeuta holística Anabel Ale explicó cómo entiende estas prácticas y cuál es su objetivo.

Según la especialista, una limpieza energética busca liberar las cargas emocionales o energéticas que las personas pueden acumular en la vida cotidiana. "Nos va a llevar a limpiarnos esa energía que cargamos, que no se ve pero se siente. Es la energía que absorbemos de algún espacio, de algún lugar o de algún vínculo", expresó.

¿Qué son los chakras y cómo pueden manifestarse?

Desde la mirada holística, los chakras son centros energéticos distribuidos a lo largo del cuerpo. Aunque existen numerosos puntos energéticos, habitualmente se trabaja con siete principales, cada uno vinculado con distintos aspectos físicos, emocionales y espirituales.

Anabel Ale explicó que cada chakra se relaciona con funciones específicas. El chakra de la garganta, por ejemplo, está asociado con la comunicación; el del corazón con las emociones y el amor; el plexo solar con la gestión emocional; el chakra ubicado debajo del ombligo con la creatividad y los proyectos; mientras que el chakra raíz representa la conexión con la tierra.

Cuando alguno de estos centros presenta un bloqueo, desde esta perspectiva pueden aparecer distintas manifestaciones.

"Si ese vórtice de energía está girando muy lento, nos modifica nuestro cuerpo físico", señaló.

Como ejemplo, describió que una persona que atraviesa una relación conflictiva y siente dificultades para expresar lo que le ocurre podría experimentar molestias en la garganta.

"Mi chakra cinco se bloquea y expresa esa energía, ese bloqueo", explicó.

Cómo es una limpieza energética y qué cambios busca generar

Durante una sesión presencial, la terapeuta trabaja con técnicas como Reiki y Vortex mediante la imposición de manos mientras la persona permanece relajada sobre una camilla acompañada por música suave.

"Es transferencia de energía. Quien está asistiendo transfiere energía a la persona que está siendo asistida y claramente hay una modificación instantánea", afirmó.

Entre los beneficios que las personas suelen describir luego de una sesión, mencionó una mayor sensación de calma, disminución de la tensión corporal y una reducción de los pensamientos relacionados con la ansiedad.

"Sentís más tranquilidad, el cuerpo físico no está tan tenso y la mente se pausa", resumió.

La especialista también sostuvo que distintas situaciones cotidianas pueden alterar el equilibrio personal, desde una discusión hasta un hecho estresante en la vía pública o una expectativa que no se cumple. Sin embargo, remarcó que también es posible recuperar ese equilibrio mediante hábitos sencillos.

Entre sus recomendaciones destacó la respiración consciente en tiempos impares —tres, cinco o siete segundos para inhalar y exhalar— acompañada por breves pausas entre cada ciclo.

"Mientras esto está pasando, mi ser energía está alineándose y ya no hay pensamiento", aseguró.

Más allá de las creencias personales, las terapias holísticas son elegidas por muchas personas como un complemento orientado al bienestar emocional y la relajación. En todos los casos, es importante recordar que estas prácticas no reemplazan la consulta médica ni los tratamientos indicados por profesionales de la salud cuando existe una enfermedad o un problema físico o psicológico.