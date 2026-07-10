Fortuna Mining produjo 72.217 onzas equivalentes de oro en el segundo trimestre de 2026, un resultado que confirma el sólido desempeño de sus operaciones en América y África. La mina Lindero, ubicada en la provincia de Salta, aportó 20.829 onzas en el período y acumula 42.374 onzas en lo que va del año, consolidándose como la segunda operación más importante del grupo en términos de producción, solo por detrás de Séguéla, en Costa de Marfil.

La compañía indicó esta semana que la operación salteña continuó procesando mineral conforme a su planificación, mientras avanza con distintas iniciativas destinadas a optimizar el desempeño de la mina y prolongar su vida útil. En paralelo, Fortuna continúa desarrollando programas de exploración en el entorno del yacimiento para identificar nuevas zonas mineralizadas que permitan ampliar los recursos disponibles.

Además de los resultados productivos, la empresa remarcó que Lindero mantiene indicadores operativos alineados con los objetivos previstos para este año, contribuyendo a la estabilidad del portafolio de activos de Fortuna en un contexto de creciente interés por el oro como activo de resguardo.

A nivel corporativo, la producción total de 72.217 onzas equivalentes de oro provino de las cinco operaciones que la compañía mantiene en América y África. Junto con Lindero, el desempeño fue impulsado por las minas Séguéla (Costa de Marfil), Yaramoko (Burkina Faso), Caylloma (Perú) y San José (México).

La compañía continúa ejecutando distintas iniciativas de crecimiento en su cartera de activos. Entre ellas se destacan los programas de exploración orientados a incrementar recursos minerales, las inversiones para optimizar la eficiencia operativa y los estudios destinados a evaluar nuevas oportunidades de expansión en sus operaciones actuales.

La operación, ubicada en la Puna salteña, es actualmente el único activo productor de Fortuna en el país y uno de los proyectos auríferos más importantes del noroeste argentino. En las próximas semanas, se espera que Fortuna Mining dé a conocer sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre, los cuales permitirán conocer con mayor detalle el desempeño económico de cada una de sus operaciones.