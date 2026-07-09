El Municipio de Jàchal salió a respaldar la postura del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) en torno a la ampliación de la red de transporte de 500 kV que requiere el proyecto minero Vicuña. El jefe comunal, Matías Espejo, participó de una reunión del Consejo Asesor de Acompañamiento, donde el organismo provincial explicó la presentación realizada ante el ENReGE para defender el esquema eléctrico de San Juan.

El encuentro fue encabezado por el vicepresidente del EPRE, Roberto Ferrero, y reunió a representantes de distintos municipios junto a técnicos del sistema energético provincial. Allí se repasaron los argumentos presentados por el organismo para solicitar que se respete el modelo de uso compartido de la infraestructura eléctrica y el aporte histórico realizado por la provincia.

Durante la exposición, el EPRE recordó que el pedido de acceso y ampliación de la red de transporte está vinculado a la primera etapa del proyecto minero Vicuña y que la presentación ante el ENReGE retoma el trabajo técnico y político desarrollado junto a los municipios desde la última audiencia pública.

Además, se explicó cómo se financiaron las principales obras del sistema eléctrico provincial a través del Fondo PIEDE y otras inversiones realizadas durante las últimas décadas. Según se detalló, la infraestructura fue posible gracias al aporte conjunto del Estado provincial, los usuarios del servicio eléctrico, los contribuyentes sanjuaninos y el sector privado, que también participó en la construcción de la actual línea de 500 kV.

Uno de los principales planteos del EPRE apunta a defender el modelo multiusuario, al considerar que la capacidad de transporte disponible debe contemplar el esfuerzo realizado por San Juan para desarrollar su sistema eléctrico. En ese sentido, cuestionó la propuesta del ENReGE que, según se expuso, asignaría el 90% del excedente de capacidad a un único inversor, dejando de lado las inversiones históricas realizadas por la provincia.

Espejo acompañó esa posición y sostuvo que el crecimiento de la minería debe ir acompañado por reglas claras y equitativas que reconozcan el esfuerzo de San Juan en el desarrollo de su infraestructura energética. El intendente remarcó que la postura no implica un rechazo a la actividad minera, sino la defensa de un esquema que preserve los intereses de la provincia y garantice un acceso equilibrado a una red construida con recursos públicos y privados.

Con este respaldo, Jáchal se sumó al planteo impulsado por el EPRE y otros municipios para que la expansión del sistema eléctrico vinculada al proyecto Vicuña contemple la inversión histórica realizada por San Juan y mantenga un modelo de distribución que beneficie al conjunto de los usuarios de la provincia.