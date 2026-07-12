Lionel Messi volvió a ser protagonista en el duelo entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, aunque esta vez no solo por su aporte futbolístico, sino también por un fuerte cruce verbal con el árbitro portugués João Pinheiro.

La situación ocurrió cerca del final del primer tiempo, cuando el capitán argentino se acercó a reclamar una jugada que consideró polémica. En medio de la discusión, las cámaras captaron el momento en que el rosarino le respondió con firmeza al juez.

"No faltes el respeto. Yo te hablé bien, a mí hablame bien", le expresó Messi a Pinheiro, en un intercambio que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó repercusión entre los hinchas.

Pese al enojo por esa acción puntual, el capitán argentino volvió a demostrar su importancia dentro del equipo de Lionel Scaloni.

Minutos antes del incidente, Messi había sido determinante en la apertura del marcador al asistir con precisión a Alexis Mac Allister, quien convirtió el primer gol del encuentro que se disputa en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Con esa jugada, el "10" sumó una nueva participación directa en un gol durante el Mundial 2026 y ratificó su influencia en el rendimiento de la Selección argentina, que busca un lugar en las semifinales del certamen.

El encuentro ante Suiza definirá cuál de los dos equipos avanzará a la próxima instancia de la Copa del Mundo, donde ya espera Inglaterra, clasificada previamente entre los cuatro mejores del torneo.