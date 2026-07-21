La continuidad de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección argentina comenzará a definirse en la próxima fecha FIFA. Tras la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026, el técnico campeón del mundo en Qatar 2022 dejó abierta la posibilidad de una salida y aseguró que necesita tiempo para analizar su futuro.

Scaloni tiene contrato vigente con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta diciembre, y confirmó que respetará ese vínculo antes de tomar cualquier decisión.

“Voy a hablar con el presidente, tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo”, expresó el entrenador en la conferencia de prensa posterior a la final.

El técnico argentino, visiblemente emocionado, incluso debió retirarse antes de finalizar sus declaraciones debido a la conmoción por la derrota.

La reunión con Chiqui Tapia será durante la próxima fecha FIFA

Según trascendió, el encuentro entre Scaloni y Claudio “Chiqui” Tapia ya está acordado, aunque no se realizará de inmediato.

El cuerpo técnico y gran parte del plantel tendrán primero unos días de descanso luego de la exigente participación en la Copa del Mundo.

La charla clave se llevará adelante durante la próxima ventana FIFA, prevista entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, cuando la Selección argentina dispute dos partidos amistosos.

Allí, ambas partes analizarán si el ciclo iniciado en 2018 tendrá continuidad después de diciembre.

Scaloni: “No sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto”

Luego de la final perdida ante España, el entrenador explicó que necesita evaluar sus próximos pasos.

“Necesito pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. A lo mejor habrá que hablar”, manifestó.

El técnico destacó que el proceso vivido durante los últimos años fue extraordinario, con títulos como la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, además de una nueva final mundialista.

El mensaje del entrenador después de la derrota

Más allá del resultado, Scaloni defendió el esfuerzo de sus dirigidos y aseguró que el equipo dejó todo dentro del campo de juego.

“Dimos todo y es muy difícil reprochar algo. Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente y nuestro país”, señaló.

El entrenador también remarcó la dificultad de alcanzar una final del mundo y pidió valorar el camino recorrido.

“Me acuerdo de los segundos porque cuesta mucho llegar hasta acá. Es lógico que nos gustaría haber ganado, pero hay que darle validez a lo que hicimos porque cuesta un montón”, afirmó.

Un ciclo histórico que espera una decisión

Desde su llegada al banco argentino, Scaloni transformó a la Selección y consiguió una de las etapas más exitosas de la historia del fútbol argentino.

Ahora, tras una nueva final mundialista, el entrenador deberá definir junto a Tapia si continuará al frente del proyecto o si cerrará una etapa marcada por títulos y grandes actuaciones internacionales.

La respuesta llegará después de una conversación que podría marcar el futuro inmediato de la Selección argentina.