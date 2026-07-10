Lionel Scaloni brindará este viernes una conferencia de prensa en la previa del partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El entrenador argentino hablará ante los medios desde las 22.15 de Argentina en el Kansas City Stadium, escenario del encuentro ante el seleccionado europeo.

La conferencia se realizará luego del último entrenamiento del equipo argentino antes del cruce por un lugar en las semifinales. Los primeros 15 minutos de la práctica podrán ser observados por la prensa y serán transmitidos por TyC Sports.

Antes del ensayo, que comenzará a las 20.30 en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina atenderán a los medios en zona mixta.

Durante la última práctica, Scaloni terminará de definir el equipo titular que enfrentará a Suiza. El entrenador mantendría la base que logró remontar el partido ante Egipto en octavos de final, aunque analiza dos posibles cambios.

En el lateral derecho, Gonzalo Montiel pelea por un lugar con Nahuel Molina, mientras que Lautaro Martínez podría ingresar por Julián Álvarez en el ataque.

Además, se espera que Scaloni analice al próximo rival de la Albiceleste. Suiza llega a los cuartos de final luego de eliminar a Colombia por penales en octavos y a Argelia en la instancia anterior.

Walter Samuel, integrante del cuerpo técnico argentino, ya había destacado las características del equipo europeo en una entrevista con FIFA. “Es un equipo duro, físico. Pero también tiene mucha calidad, con Xhaka, Akanji”, había señalado el exdefensor.

Argentina buscará avanzar a semifinales y, en caso de superar a Suiza, enfrentará al ganador del partido entre Inglaterra y Noruega. La otra llave del cuadro ya tiene confirmado el cruce entre Francia y España.