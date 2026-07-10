Lionel Scaloni brindó este viernes la conferencia de prensa en la previa del partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El entrenador argentino estuvo en el Kansas City Stadium, escenario del encuentro ante el seleccionado europeo.

Después de finalizar la última sesión de entrenamiento del equipo, el DT se presentó en la mesa y conversó con periodistas acreditaso en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City.

Fiel a su costumbre, el DT no reveló el listado de la alineación inicial de la Albiceleste para el partido contra los suizos. Sin embargo, dejó varios conceptos y respuestas sobre su mirada y parecer acerca del desempeño de la selección y del desarrollo general del torneo en términos deportivos.

Lo primero que respondió, ante la noción de repetir el esquema dispuesto ante Egipto, dijo: "Lo hice algunas veces. No sería descabellado que pueda repetir equipo, como tampoco que haya algún cambio. En principio, jugarían muy parecido al otro día. Más allá de lo que fue la locura del partido, en cuanto al juego, el equipo hizo muy buenas cosas. Me gustó".

Ante el planteo de quién de los dos, Julián Álvarez o Lautaro Martínez para arrancar el primer tiempo, el DT contestó con ambigüedad: "Han hecho más de lo que tienen que hacer, incluso cuando no tienen la pelota. Lamentablemente, juega uno, salvo el otro día que puede pasar en algún partido. Y nos dieron un montón en ese tramo. Incluso, no deja de ser una preocupación para el rival. La valoración es positiva. Trabajan a destajo y mañana veremos”.

Respecto al nivel que tiene el seleccionado suizo que le tocará jugar mañana, Scaloni comentó: "no hay rival fácil. Para mí, es un muy buen equipo. Compite con las mejores selecciones. Siempre sale adelante. Tiene tradición en los Mundiales. Tiene jugadores de experiencia, son fuertes físicamente. Será un rival difícil y lo respetamos como a todos. Eliminó a Colombia, que venía haciendo un trabajo enorme y todos pensábamos que podía llegar a estar acá con nosotros. Es un rival de entidad, muy difícil. Tiene jugadores interesantes".

Entre otros aspectos, el entrenador elogió el rol y el desempeño del equipo: "Con la entrada de Leandro, el equipo mejoró en la circulación, la tenencia, estamos más presentes en campo rival. La entrada de Alexis a la izquierda nos ha dado cosas también. Hemos tenido varias dificultades al inicio de la concentración. Pintaba bastante más negro de cómo está ahora, aunque ustedes por ahí no lo sabían. Hoy puedo decir que la sacamos adelante. Hoy estamos compitiendo y queremos hacer un buen partido mañana".

Sobre el partido que ganó España ante Bélgica, donde Lamine Yamal anticipó que el encuentro entre España y Francia sería una "final anticipada", contestó que: "no lo escuché, pero claro que sí: es una final anticipada. Son dos grandes equipos y favoritos y alguno de los dos quedará en el camino. Es la realidad, no me parece mal".

Además, puntualizó que "España ganó bien, pero fue al último minuto. Hizo un buen partido, mereció ganar. Ayer, Francia dio un golpe de autoridad. Ha demostrado que tiene un nivel alto. Pero hablando de nosotros, estamos bien. Más allá del partido con Cabo Verde, el equipo generó un montón de situaciones y tuvo errores puntuales. Y con Egipto jugamos mejor, tuvimos situaciones y tuvimos errores puntuales. Pero el equipo está bien. Hay que corregir esas dos o tres cosas para decir que el equipo está bien y la ventaja de este equipo es que ya tiene en la espalda a Qatar".

En cuanto a las condiciones físicas en que se encuentra Messi, Scaloni habló que "Leo corre lo mismo mas o menos en los partidos. Lo que hace es ser más resolutivo. El equipo lo ayuda un montón. Pero a nivel físico hizo una preparación a nivel físico y le ha dado resultados. Es evidente que está dando todo lo que tiene. Cuando lo hace y huele que puede crear peligro, es una máquina. No me sorprende a mí. Mientras él quiera, va a ser el mejor”.

Y respecto a la emoción que generó jugar con Egipto y remontar el resultado que se logró, el entrenador dijo que "lo viví en el Top. No sé si primero, segundo o tercero. A nivel de sensaciones. Hay veces que los títulos son importantes. No sé lo que vivieron ustedes, pero me pareció una demostración increíble. En un Mundial, en un contexto... Uno tiende a tirar la toalla perdiendo 2-0 a falta de 15 minutos. Me dio una sensación increíble y me salió decir que es un gran grupo. No hace falta ganar algo para vivir eso. Y con cada uno que hablé, ha sentido así. Más allá de lo de Leo, que parece que es su último Mundial, todo eso conlleva a que sea más emotivo”.

En la conferencia, también se destacó el recuerdo de la Argentina al ganar la Copa América 2021, Scaloni fue contundente al definir que "ganar o salir campeón, no es algo trascendental porque al final los otros chicos que no ganaron fueron unos genios y han llegado a las finales. A partir de ahí, hubo un quiebre a favor: haber ganado esa final le dio un empujón anímico a la generación pasada y a esta. Fue un desahogo, en especial para los chicos que lo habían intentando otras veces. Esa Copa América tiene una emotividad enorme por todo lo que pasaba".

Finalmente, Scaloni comentó cómo le gustaría que recuerden a esta selección: "me gustaría que se recuerde como un equipo que nunca se conformó. Me llegó un mensaje de un chico que ayer, por el 9 de Julio, dijo: '¡Viva la patria y Viva argentina!. Eso me emocionó. Si le salió de adentro, es increíble. Nosotros jugamos al fútbol para ver esas cosas, no solo se juega para ganar. Es increíble que un chico se salga del protocolo y todo el mundo termine cantando “Argentina, Argentina...”.

Por último, dio en una frase contundente sobre su visión acerca de esta llave de cuartos: "No somos imbatibles, ningún equipo lo es".

Lo que dejó la conferencia

Durante la última práctica, Scaloni dejó entrever que mantendría el mismo esquema para enfrentar a Suiza, aunque puede haber alguna sorpresa en las horas previas de la cita.

En el lateral derecho, Gonzalo Montiel pelea por un lugar con Nahuel Molina, mientras que Lautaro Martínez podría ingresar por Julián Álvarez en el ataque.

Walter Samuel, integrante del cuerpo técnico argentino, ya había destacado las características del equipo europeo en una entrevista con FIFA. “Es un equipo duro, físico. Pero también tiene mucha calidad, con Xhaka, Akanji”, había señalado el exdefensor.

Argentina buscará avanzar a semifinales y, en caso de superar a Suiza, enfrentará al ganador del partido entre Inglaterra y Noruega. La otra llave del cuadro ya tiene confirmado el cruce entre Francia y España.