Lionel Scaloni protagonizó un emotivo momento este jueves 12 de noviembre al confirmar su continuidad como entrenador de la Selección argentina hasta el Mundial 2030. Durante una conferencia de prensa en el predio de Ezeiza, el director técnico no pudo contener las lágrimas al referirse al difícil momento familiar que atraviesa, tras la reciente muerte de su madre.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, quien confirmó la renovación del vínculo del entrenador por otros cuatro años. Sin embargo, la noticia deportiva quedó atravesada por la emoción cuando Scaloni tomó la palabra.

"Estoy feliz, a pesar de que no son momentos fáciles desde lo familiar, esto me llena la verdad", expresó el técnico, visiblemente conmovido. La emoción lo obligó a interrumpir sus declaraciones durante algunos segundos antes de poder continuar.

El entrenador atraviesa un momento personal especialmente doloroso por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti, ocurrido a fines de octubre. La pérdida familiar se produjo pocas semanas antes de que se oficializara su continuidad al frente del seleccionado nacional.

Scaloni agradeció el esfuerzo realizado por la dirigencia de la AFA para alcanzar el acuerdo y remarcó que tanto él como su cuerpo técnico mantienen la motivación para iniciar una nueva etapa.

Una nueva etapa hasta el Mundial 2030

La renovación asegura la continuidad del entrenador que condujo a la Argentina a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, viene de alcanzar el subcampeonato en el Mundial 2026, tras perder la final frente a España.

Justamente, después de aquella derrota, Scaloni había dejado abierta la posibilidad de abandonar el cargo al finalizar su contrato en diciembre. El entrenador reconoció que necesitaba tiempo para evaluar su futuro, aunque finalmente decidió continuar con el proyecto deportivo.

El nuevo ciclo estará marcado por la renovación generacional del seleccionado, especialmente después del retiro de Lionel Messi de la Albiceleste. Scaloni anticipó que comenzarán a tener mayor protagonismo los futbolistas jóvenes que vienen incorporándose al plantel.

En ese sentido, pidió paciencia para acompañar el crecimiento de los nuevos jugadores y advirtió que todavía necesitan tiempo para alcanzar el nivel de las grandes figuras que marcaron la etapa anterior.

La conferencia también dejó una novedad importante en el cuerpo técnico: Walter Samuel dejará su función como ayudante de campo después de los próximos compromisos internacionales para comenzar su propia carrera como entrenador principal.

Mientras tanto, la Selección argentina afrontará sus últimos dos amistosos de 2026. El primero será este viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, en La Bombonera, mientras que el martes 17 enfrentará a Costa Rica en Córdoba.

De esta manera, Scaloni iniciará una nueva etapa al frente de la Albiceleste, con el desafío de reconstruir parte del equipo que conquistó cuatro títulos internacionales y mantener su protagonismo de cara al Mundial 2030.