La liquidación del 50% por cierre de una de las sucursales de Juma dejó imágenes de estantes cada vez más vacíos y una importante concurrencia de clientes en plena Peatonal de San Juan. La promoción comenzó el jueves 8 de octubre y se extenderá hasta fin de mes, cuando el local dejará de funcionar en ese punto comercial.

Una liquidación que moviliza a los clientes

El comercio ubicado en Rivadavia 222 Este ofrece un descuento del 50% en los productos disponibles. La propuesta coincide con la previa del Día de la Madre, que se celebrará el domingo 18 de octubre, una fecha relevante para las ventas minoristas.

La liquidación comenzó el jueves 8 y se extenderá hasta el sábado 31 de octubre. La reducción del stock y las filas de compradores se convirtieron en las postales de los últimos días de actividad de la sucursal.

El cierre de una sucursal, pero no de la marca

La despedida de Juma de la Peatonal no implica el cierre definitivo del emprendimiento. La firma continuará con sus otras tres sucursales, ubicadas en avenida Libertador 118 Este, avenida Libertador 165 Este y calle Laprida 184 Este.

La propietaria resumió el significado de esta etapa con un mensaje publicado en redes sociales: “Fue un sueño posible estar en la Peatonal. Gracias a los clientes vivimos la experiencia de estar en el centro de la Peatonal. Hoy toca despedirnos”. En cuanto al personal, la secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral, indicó que los tres trabajadores de la sucursal serían reubicados.

Mientras tanto, el local transita sus últimas semanas con descuentos y una demanda que deja una imagen particular en el centro sanjuanino: estantes vacíos, filas y clientes que buscan aprovechar las ofertas antes del cierre.