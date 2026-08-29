La Libertad Avanza comenzó a mover sus fichas de cara a las elecciones de 2027 y oficializó a su primer candidato a gobernador. Se trata de Lisandro Catalán, presidente del partido en Tucumán y exministro del Interior del Gobierno de Javier Milei, quien buscará conducir esa provincia.

El lanzamiento se realizó ante unas 900 personas en el Hotel Catalinas Park, donde Catalán presentó el programa de gobierno “Punto de partida para la libertad de los tucumanos” y cerró su discurso con una contundente definición sobre sus aspiraciones electorales.

“No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de la provincia de Tucumán”, afirmó el dirigente libertario.

Lisandro Catalán buscará la gobernación de Tucumán

Catalán aseguró que su candidatura fue conversada previamente con la Mesa Nacional de La Libertad Avanza, por lo que cuenta con el respaldo de la conducción del espacio que lidera a nivel nacional el presidente Javier Milei.

El acto reunió a dirigentes partidarios, referentes locales y especialistas que participaron de la presentación de los principales ejes del programa con el que LLA buscará disputar el poder provincial.

Las propuestas de La Libertad Avanza para Tucumán

Entre los principales puntos presentados aparece una reducción del tamaño del Estado provincial. La propuesta contempla pasar de los actuales nueve ministerios a cuatro y avanzar con la digitalización de la administración pública.

También plantea limitar el presupuesto de la Legislatura al 1% del presupuesto provincial y eliminar progresivamente impuestos que afectan al sector productivo.

En materia electoral, Catalán propuso terminar con el sistema de acoples y las comunas, implementar la Boleta Única de Papel y otorgar mayor autonomía a los municipios. Además, anticipó que La Libertad Avanza competirá sin acoples en las elecciones de 2027.

El programa incluye además reformas en salud y educación, aunque todavía no se dieron a conocer los detalles específicos de esos cambios.

Catalán también presentó un denominado “Plan de Shock” para los primeros días de una eventual gestión. Entre las medidas mencionó la eliminación de las recaudaciones bancarias de Ingresos Brutos, la reducción de alícuotas para 76 actividades y la eliminación del Impuesto de Sellos.

La iniciativa suma una reorganización de la seguridad, una Ley Antinepotismo, presupuesto base cero, una Ley de Acceso a la Información Pública y un régimen para fomentar inversiones productivas.

Con la oficialización de Catalán, La Libertad Avanza comenzó a definir su armado territorial para 2027. Mientras en las provincias gobernadas por el peronismo pretende presentar candidatos propios, el oficialismo nacional evalúa acuerdos con gobernadores aliados en otros distritos.