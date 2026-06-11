Iglesia se posiciona como un referente en la gestión del patrimonio y el turismo experiencial en San Juan. A través de un esfuerzo conjunto entre el municipio y la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia, se ha puesto en marcha un plan integral para preservar y poner en valor el Qhapaq Ñan, el legendario sistema vial andino declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Esta iniciativa busca no solo la conservación técnica de los restos arqueológicos, sino también un fuerte compromiso social para proteger este legado.

En diálogo con DIARIO HUARE, el secretario de Turismo de Iglesia, Facundo Mondaca, explicó que el núcleo de esta estrategia es la concientización comunitaria. Bajo la premisa de que "no se puede cuidar lo que no se conoce", el funcionario anunció que este viernes 12 de junio a las 11 horas se realizará una charla interactiva en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de Angualasto. El encuentro está destinado a docentes, alumnos de las escuelas primaria, secundaria y albergue de la zona, así como a vecinos de Angualasto y Colola, para informar sobre los tramos del camino que atraviesan el territorio.

De manera simultánea, el departamento celebró este martes la creación de la Ruta Turística "Mujeres de Montaña", presentada en el Nodo de Pismanta. Mondaca destacó que se trata del primer proyecto en la provincia donde un grupo de emprendedoras se une para ofrecer un circuito integral que incluye gastronomía, artesanías, alojamiento y biocosmética. La propuesta innova con un sistema de pasaporte turístico que permite a los visitantes obtener sellos, descuentos y premios a medida que recorren los 12 emprendimientos que integran la ruta en localidades como Rodeo, Las Flores, Tudcum y Villa Iglesia.

Gestión local para un patrimonio mundial

La preservación del Qhapaq Ñan en Iglesia enfrenta desafíos geográficos y técnicos que el plan integral busca resolver. Según detalló Mondaca, existen dos tramos principales identificados: uno ubicado en el Parque Nacional San Guillermo y otro en Colanguil, este último aún sin declaración oficial. En San Guillermo, el rastro incaico a menudo se confunde con huellas de camélidos, pero su conexión con los tramos de la provincia de La Rioja es casi perfecta. En cambio, en Colanguil la traza presenta mayor complejidad al perderse entre los cerros, lo que demanda un trabajo de delimitación más exhaustivo.

El camino en San Guillermo. Foto: Destino San Juan

Para abordar estas tareas, se potenciará la Unidad de Gestión Local (UGL) del Capañán. Esta entidad, que busca sumar a escuelas, clubes y agrupaciones, será la encargada de coordinar la instalación de cartelería, la delimitación de los sitios y la promoción turística responsable. Mondaca subrayó la importancia de contar con el equipo técnico de Patrimonio y la posible participación de expertos para esclarecer el valor de estos tramos ante la comunidad.

Camino del Inca en La Rioja, un plan de protección a seguir en San Juan.

El valor humano en la Ruta "Mujeres de Montaña"

La ruta "Mujeres de Montaña" no es solo un producto turístico, sino la evolución del programa "Mujeres en Red", que cuenta con el apoyo de la empresa Vicuña y la Fundación Sirirí. Lo que hace única a esta experiencia es que las doce emprendedoras viven en sus propios emprendimientos, permitiendo un contacto genuino con el turista. Bajo el lema "Descubrí", se invita a los visitantes a entrar en los hogares y talleres para conocer historias y oficios tradicionales.

Mondaca citó ejemplos de esta autenticidad: en la casa de Doña Tita, los turistas pueden presenciar la elaboración de tabletas en hornos de barro, mientras que con Raquel, pueden observar el trabajo en telar criollo y aprender sobre el tratamiento ancestral de la lana. El sistema de pasaporte incentiva esta exploración; al alcanzar cuatro sellos se obtienen descuentos, y al completar los doce, se accede a premios especiales, fomentando el flujo de visitantes por todo el departamento.

Coordinación industrial y protección legal

Finalmente, el plan de preservación contempla una articulación estratégica con las actividades productivas de Iglesia. Mondaca explicó que existe una coordinación permanente con las empresas mineras que operan en la zona para asegurar el cumplimiento de los protocolos de protección patrimonial. Ante cualquier hallazgo fortuito de piezas arqueológicas, se activan de inmediato los mecanismos legales para su rescate, identificación y catalogación científica, evitando daños irreversibles a la historia de la región. De esta forma, Iglesia busca equilibrar el desarrollo económico con la custodia de sus tesoros arqueológicos y el empoderamiento de sus comunidades locales.