El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, confirmó oficialmente la suspensión de la campaña de defensa contra el granizo para el periodo 2026-2027 en la región sur de Mendoza. Durante una conferencia de prensa, el mandatario anunció que el sistema no estará operativo en el Oasis Sur tras dar por concluidas las negociaciones intermunicipales. Molero explicó que la medida se tomó tras recibir una comunicación formal del municipio de San Rafael dando por finalizadas las tratativas conjuntas, a pesar de las gestiones realizadas ante la Provincia para obtener la cesión de aeronaves.

Acusaciones de egoísmo y posturas autoritarias

Durante su exposición, el jefe comunal de General Alvear responsabilizó directamente al intendente de San Rafael, Omar Félix, acusándolo de actuar con egoísmo político y de liderar las negociaciones bajo posturas autoritarias. Molero tildó el desenlace como "una decisión unilateral y totalmente mezquina del intendente de San Rafael" y criticó que las autoridades sanrafaelinas fueron "corriendo la línea de llegada permanentemente".

En sus declaraciones más duras, el dirigente alvearense cargó contra Omar Félix y su hermano Emir, señalándolos por manejarse "a lo patrón de estancia".

El jefe comunal sentenció que "evidentemente no hay lucha en el sur de Mendoza porque Félix no quiere", añadiendo que "cuando los pueblos tienen mala dirigencia, los pueblos sufren" y remarcando que "el sector productivo no admite rencillas políticas ni mezquindades políticas".

Disputa por el financiamiento del sistema

En cuanto a los números del quiebre, Molero detalló que San Rafael fijó un tope de 1.500 millones de pesos y Alvear entre 600 y 700 millones. Para cubrir el faltante de 900 millones de pesos, la Provincia ofreció un esquema descontado del seguro agrícola. Sin embargo, el intendente alvearense afirmó que San Rafael rechazó las aeronaves en donación y exigió que el Gobierno provincial asumiera el 50% del costo operativo (unos 1.700 millones de pesos), además de condicionar el acuerdo a que Alvear saldara una supuesta deuda previa.

La desmentida desde el entorno de Omar Félix

No obstante, desde el entorno del intendente Omar Félix desmintieron a Alejandro Molero y rechazaron categóricamente sus acusaciones. Las autoridades sanrafaelinas aseguraron que mantuvieron una reunión en General Alvear días atrás para buscar soluciones y confirmaron que cuentan con los 1.500 millones de pesos comprometidos.

El diputado provincial Germán Gómez, vocero de la comuna sanrafaelina, desmintió la falta de diálogo: "Es mentira que el intendente Omar Félix no respondió los mensajes ya que el miércoles estuvimos reunidos con el intendente Alejandro Molero en General Alvear". Gómez replicó que "Alvear no tiene los fondos para garantizar el pago que tiene que efectivizarse ahora" y recordó que en la campaña previa hubo graves problemas de pago por parte de Alvear.

Años atrás cuando ambas comunas se unieron para garantizar la lucha antigranizo, luego de que el Gobierno provincial decidió no seguir cn el plan antgranizo.

Apuntan a la responsabilidad del Gobierno provincial

Desde San Rafael trasladaron la responsabilidad directa al gobernador Alfredo Cornejo. Gómez aseveró que "la Provincia de Mendoza es la responsable de haber tirado por tierra un programa de 20 años" y advirtió: "Cuando caiga granizo la culpa no va a ser de los municipios de San Rafael y Alvear, será responsabilidad exclusiva del Gobierno de Mendoza". Asimismo, el secretario de Hacienda sanrafaelino, Sebastián Sáenz, reclamó a la Provincia cumplir sus compromisos y sostuvo que el sistema ha demostrado ser efectivo. Por su parte, Molero indicó que continuará gestionando ante el Ejecutivo provincial para evitar la venta de los aviones.