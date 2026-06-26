La empresa Udine S.A. pondrá en marcha en las próximas semanas una nueva campaña de perforación exploratoria en el proyecto de litio Arauco, ubicado en el Salar de Pipanaco, en la provincia de La Rioja. La nueva etapa busca profundizar la evaluación del potencial del yacimiento tras dos años de estudios geofísicos y tareas de prospección.

El proyecto se desarrolla sobre una superficie de 20.000 hectáreas, localizada en el extremo sur del salar, en el límite con la provincia de Catamarca. Durante este período, la compañía realizó trabajos destinados a caracterizar las condiciones geológicas del área y definir los sectores con mayor potencial para la presencia de salmueras con contenido de litio.

Como parte de esta nueva fase, la empresa ejecutará tres pozos de perforación con el objetivo de determinar la concentración de litio en las salmueras y reunir la información necesaria para evaluar la viabilidad del recurso. La empresa ya identificó tres áreas de interés donde comenzarán las perforaciones exploratorias y de bombeo.

Según confirmó el vicepresidente de Udine S.A., Germán Boguetti, las perforaciones comenzarán en aproximadamente 20 días. "Se trata de una etapa clave para determinar el potencial del proyecto y definir los próximos pasos de su desarrollo", señaló el ejecutivo.

Boguetti también destacó el trabajo articulado entre el sector público y privado a través de la participación del Estado provincial mediante EMSE. "Como empresa privada de exploración que invierte en minería, vemos a La Rioja como una de las provincias con mayor potencial del país", expresó.

El avance de Arauco se produce en un contexto de expansión de la actividad del litio en Argentina, uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del sector minero, junto con el cobre, el oro y los hidrocarburos. La Rioja, en tanto, cuenta con 25 proyectos mineros activos distribuidos en distintos puntos de la provincia.

De acuerdo con datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Argentina ocupa el quinto lugar entre los productores mundiales de litio y el tercero en reservas, además de integrar el grupo de países con mayores recursos de este mineral estratégico.