LITO suma un nuevo servicio y ya permite consultar trámites del Cementerio San Miguel

La Municipalidad de Rawson incorporó una nueva funcionalidad a LITO, su asistente virtual de atención por WhatsApp. A partir de ahora, los vecinos podrán acceder a información y asesoramiento sobre los principales trámites vinculados al Cementerio San Miguel, sin necesidad de concurrir de manera presencial.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Hacienda y Finanzas, busca agilizar la atención y facilitar el acceso a los servicios municipales mediante herramientas digitales disponibles las 24 horas.

Para utilizar el servicio, los usuarios solo deben enviar un mensaje de WhatsApp al 264 570-2020 y seguir las opciones del menú hasta ingresar al apartado "Trámites y Gestiones", donde encontrarán la sección correspondiente al Cementerio San Miguel.

Qué consultas se pueden realizar

A través del asistente virtual, los vecinos podrán obtener información sobre distintos servicios relacionados con el cementerio, entre ellos:

Inhumaciones.

Cremaciones.

Traslados.

Pago de expensas.

Asesoramiento general.

Horarios de atención y ubicación del Cementerio San Miguel.

Según indicaron desde el municipio, el objetivo es que los vecinos puedan resolver sus consultas de manera rápida, sencilla y desde cualquier lugar, evitando traslados innecesarios.

Más servicios digitales para los vecinos

La incorporación de esta nueva función forma parte del proceso de modernización que lleva adelante la Municipalidad de Rawson para ampliar la atención digital y acercar los servicios públicos a la comunidad.

Con esta actualización, LITO continúa sumando prestaciones y se consolida como un canal de atención permanente para responder consultas municipales, simplificar trámites y ofrecer información de forma inmediata a través de WhatsApp.