La Libertad Avanza (LLA) San Juan continúa con el armado de su estructura territorial y este sábado inauguró una nueva sede en el departamento Valle Fértil. El espacio está ubicado sobre calle Laprida, entre Tucumán y General Acha, y se suma al despliegue que el partido busca consolidar en distintos puntos de la provincia.

La apertura contó con la participación del senador nacional Bruno Olivera, el diputado nacional Abel Chiconi, el diputado provincial Fernando Patinella y el dirigente Martín Turcuman, además de referentes y militantes de Valle Fértil.

La recepción de los dirigentes estuvo a cargo de Fabián Carrizo, referente departamental de LLA, quien puso en valor la importancia de contar con un espacio físico propio para fortalecer el trabajo político en territorio y mantener un vínculo directo con los vecinos.

La jornada también incluyó una agenda de actividades fuera de la inauguración. Los dirigentes realizaron visitas a medios de comunicación locales, mantuvieron encuentros con referentes del departamento y participaron de una reunión con integrantes de la asociación “Desafiando el Futuro”, organización que nuclea a productores ganaderos, artesanos y prestadores de servicios de Valle Fértil.

Durante ese encuentro, Turcuman transmitió el saludo del diputado nacional José Peluc, quien no pudo asistir a la apertura, y destacó la necesidad de profundizar el trabajo territorial de LLA en la provincia.

“El crecimiento depende del trabajo que podemos realizar. Si queremos prosperar, debemos seguir las ideas del presidente Javier Milei; debemos seguir esa línea para prosperar”, sostuvo Turcuman.

La inauguración de la sede de Valle Fértil se encuadra en la estrategia de La Libertad Avanza de ampliar su presencia en los departamentos sanjuaninos y consolidar equipos locales que permitan sostener la actividad política más allá de la Capital.

Desde el espacio remarcaron que el objetivo es fortalecer una estructura con presencia permanente en territorio y llevar el mensaje político del Gobierno nacional a distintos sectores de la provincia, con eje en las ideas de la libertad, el trabajo, el esfuerzo y la transformación.

Con la apertura de esta sede, LLA San Juan suma un nuevo punto de organización territorial y reafirma su intención de crecer desde los departamentos, con dirigentes y militantes abocados a la construcción de una estructura provincial.