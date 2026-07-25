La Libertad Avanza llevó adelante este jueves una jornada de actividades políticas en San Juan encabezada por el diputado nacional José Peluc, quien reunió a dirigentes y referentes del espacio para analizar la realidad provincial y fortalecer la estructura partidaria de cara a los próximos desafíos electorales.

La primera actividad se desarrolló en la Quinta Los Amigos, en Rawson, donde participaron dirigentes departamentales, funcionarios y militantes. Durante el encuentro, los representantes de cada departamento expusieron el panorama político y social de sus distritos, al tiempo que coincidieron en la necesidad de impulsar cambios en la provincia en sintonía con las políticas que promueve el Gobierno nacional.

La dirigencia libertaria se reunió en Rawson para consolidar el trabajo político.

En ese marco, Peluc llamó a consolidar la unidad del espacio y sostuvo que el objetivo es continuar difundiendo las ideas del presidente Javier Milei. "Debemos estar más juntos que nunca y defendernos de todos los ataques. Nuestro trabajo es llegar a la gente con la verdad y seguir difundiendo las ideas de la libertad", expresó el legislador nacional.

Más tarde, la actividad continuó en el departamento Angaco, donde quedó oficialmente inaugurada una nueva sede de La Libertad Avanza, ubicada en calle Santa María de Oro 574 este, en Villa El Salvador.

El acto contó con la participación del senador nacional Bruno Olivera, el diputado provincial Fernando Patinella, dirigentes, militantes y simpatizantes del espacio. La bienvenida estuvo a cargo del referente departamental Oscar Rodríguez.

Durante su discurso, Peluc destacó el vínculo que mantiene con Angaco y aseguró que el departamento ocupa un lugar especial en su trayectoria política. "Angaco para mí es un sentimiento que me supera, por eso tanto cariño", manifestó.

Además, convocó a trabajar para mejorar la calidad de vida de los vecinos y sostuvo que el departamento necesita recuperar servicios esenciales e impulsar un proceso de transformación.

"Tenemos que prepararnos, garantizar servicios como el gas, las cloacas y el agua. Debemos hacer de Angaco un departamento mejor y trabajar para que de este grupo surja el mejor representante; y si no, salir a buscar al mejor", afirmó el dirigente.

Sobre el cierre, el diputado nacional llamó a seguir ampliando la presencia de La Libertad Avanza en la provincia y remarcó la importancia de construir una alternativa política alineada con el proyecto que impulsa el presidente Javier Milei.