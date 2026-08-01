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LLA inauguró una nueva sede en 9 de Julio y ya suma siete en San Juan
POR REDACCIÓN
La Libertad Avanza inauguró este viernes su séptima sede partidaria en San Juan. El nuevo espacio funciona sobre Diagonal San Martín, a pocos metros de la plaza departamental de 9 de Julio, y el acto fue encabezado por el diputado nacional y referente del espacio en la provincia, José Peluc.
La apertura contó con la participación de militantes, dirigentes y funcionarios. La bienvenida estuvo a cargo de la referente departamental Liliana Allende, mientras que también asistieron el diputado nacional Abel Chiconi, el senador nacional Bruno Olivera y el diputado provincial Fernando Patinella.
Antes del inicio del acto, los presentes realizaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente aéreo ocurrido esta semana en Valle Fértil, en el que fallecieron integrantes de la Policía de San Juan y de equipos de emergencia que participaban de una capacitación.
Peluc destacó el crecimiento del espacio
Durante su discurso, José Peluc aseguró que el partido continúa consolidando su presencia en la provincia y destacó el trabajo del equipo local. "No tengo dudas de que con este equipo nos va a ir muy bien aquí en 9 de Julio, porque ahora somos muchos más", expresó el legislador nacional.
Además, sostuvo que el objetivo del espacio es recuperar la confianza de la ciudadanía en la política. "Nos destruyeron la dignidad los políticos de turno y hoy estamos convencidos de que la política no es solo un bolsón de mercadería; va mucho más allá: es devolverle la dignidad a la gente", afirmó.
Críticas al gasto público y pedido de obras prioritarias
Peluc también se refirió a la realidad del departamento, al señalar que 9 de Julio enfrenta desde hace años problemas vinculados a la falta de agua, por lo que consideró que las inversiones deben orientarse a resolver las necesidades básicas de la población.
"Basta de obras faraónicas. Debemos empezar a gobernar con estructuras sólidas para que las cosas funcionen. En San Juan la prioridad deben ser las necesidades básicas de la gente; ahí tiene que estar presente el Estado y no gastando recursos en obras gigantescas", manifestó el dirigente.
Por último, cuestionó el incremento del presupuesto municipal y aseguró que ese aumento no se refleja en mejoras para los vecinos. "El presupuesto del municipio aumentó un 70% y ustedes siguen igual. No se puede gastar más de lo que se tiene. Los recursos deben administrarse de manera equitativa y ese es el camino que marca el presidente Javier Milei", concluyó.
Con esta inauguración, La Libertad Avanza alcanzó las siete sedes partidarias en San Juan y continúa ampliando su estructura territorial en los distintos departamentos de la provincia.