La Libertad Avanza inauguró este viernes su séptima sede partidaria en San Juan. El nuevo espacio funciona sobre Diagonal San Martín, a pocos metros de la plaza departamental de 9 de Julio, y el acto fue encabezado por el diputado nacional y referente del espacio en la provincia, José Peluc.

La apertura contó con la participación de militantes, dirigentes y funcionarios. La bienvenida estuvo a cargo de la referente departamental Liliana Allende, mientras que también asistieron el diputado nacional Abel Chiconi, el senador nacional Bruno Olivera y el diputado provincial Fernando Patinella.

Antes del inicio del acto, los presentes realizaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del accidente aéreo ocurrido esta semana en Valle Fértil, en el que fallecieron integrantes de la Policía de San Juan y de equipos de emergencia que participaban de una capacitación.

Peluc destacó el crecimiento del espacio

Durante su discurso, José Peluc aseguró que el partido continúa consolidando su presencia en la provincia y destacó el trabajo del equipo local. "No tengo dudas de que con este equipo nos va a ir muy bien aquí en 9 de Julio, porque ahora somos muchos más", expresó el legislador nacional.

Peluc junto a la dirigente libertaria.

Además, sostuvo que el objetivo del espacio es recuperar la confianza de la ciudadanía en la política. "Nos destruyeron la dignidad los políticos de turno y hoy estamos convencidos de que la política no es solo un bolsón de mercadería; va mucho más allá: es devolverle la dignidad a la gente", afirmó.

Críticas al gasto público y pedido de obras prioritarias

Peluc también se refirió a la realidad del departamento, al señalar que 9 de Julio enfrenta desde hace años problemas vinculados a la falta de agua, por lo que consideró que las inversiones deben orientarse a resolver las necesidades básicas de la población.

"Basta de obras faraónicas. Debemos empezar a gobernar con estructuras sólidas para que las cosas funcionen. En San Juan la prioridad deben ser las necesidades básicas de la gente; ahí tiene que estar presente el Estado y no gastando recursos en obras gigantescas", manifestó el dirigente.

Por último, cuestionó el incremento del presupuesto municipal y aseguró que ese aumento no se refleja en mejoras para los vecinos. "El presupuesto del municipio aumentó un 70% y ustedes siguen igual. No se puede gastar más de lo que se tiene. Los recursos deben administrarse de manera equitativa y ese es el camino que marca el presidente Javier Milei", concluyó.

Con esta inauguración, La Libertad Avanza alcanzó las siete sedes partidarias en San Juan y continúa ampliando su estructura territorial en los distintos departamentos de la provincia.