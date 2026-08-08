La Libertad Avanza (LLA) profundiza su armado territorial en San Juan y sumó una nueva sede en Pocito. La inauguración contó con la presencia del influencer y referente libertario Iñaki Gutiérrez y diferentes dirigentes provinciales y nacionales del espacio.

La actividad se desarrolló en el nuevo local partidario ubicado en calle 11, entre Picón y Storni, y formó parte de una jornada que comenzó con un encuentro entre Gutiérrez y jóvenes libertarios provenientes de distintos departamentos de San Juan.

El diputado nacional, José Peluc y el influencer, Iñaki Gutiérrez.

Durante la inauguración, el diputado nacional y referente de La Libertad Avanza en la provincia, José Peluc, habló sobre el armado que desarrolla el espacio y planteó como uno de los principales objetivos consolidar un electorado propio del presidente Javier Milei en territorio sanjuanino. “La palabra de Milei no se toca”, afirmó Peluc y aseguró que trabajan para que “el voto de Milei en San Juan sea genuino y no depender de nadie”.

El dirigente también destacó el crecimiento territorial que viene desarrollando el partido y puso como ejemplo el trabajo realizado en Pocito, donde aseguró que la estructura fue construida “a pulmón”.

Peluc sostuvo además que uno de los principales objetivos políticos del espacio es contribuir para que “a Javier Milei le vaya bien” y pueda continuar el rumbo iniciado por el Gobierno nacional.

El rol de los jóvenes en el armado libertario

Antes de la inauguración de la sede, Iñaki Gutiérrez mantuvo un encuentro con jóvenes de La Libertad Avanza provenientes de diferentes departamentos de San Juan.

Durante la actividad intercambiaron experiencias y analizaron el trabajo territorial que realiza el espacio. Peluc aprovechó la ocasión para destacar el protagonismo que busca darle el partido a la militancia juvenil. “Los jóvenes siempre están atentos y presentes en todo”, expresó el diputado nacional, quien además resaltó su participación durante las últimas elecciones.

De la inauguración participaron también el diputado nacional Abel Chiconi; el senador nacional Bruno Olivera; Martín Turcumán; el diputado provincial Fernando Patinella; funcionarios nacionales, dirigentes, militantes, simpatizantes y vecinos.

La apertura del local de Pocito se suma al proceso de expansión territorial que lleva adelante La Libertad Avanza en San Juan. Al finalizar el encuentro, Peluc convocó a profundizar el trabajo partidario en los departamentos y llamó a “defender este espacio y trabajar fuerte para que el rumbo de la Argentina siga siendo el que lleva adelante nuestro presidente Javier Milei”.