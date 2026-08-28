La Libertad Avanza (LLA) y Pro dieron un nuevo paso en las negociaciones para alcanzar un acuerdo electoral de cara a 2027. Representantes de ambos espacios mantuvieron este jueves su segunda reunión en la Casa Rosada y, tras el encuentro, confirmaron que buscan construir una alianza en todo el país.

Por Pro participaron el diputado nacional y secretario general del partido, Fernando de Andreis, y el jefe del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo. En representación del oficialismo estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Relaciones Institucionales, Eduardo “Lule” Menem.

La reunión comenzó alrededor de las 17 y se extendió durante aproximadamente dos horas. Durante el encuentro, los dirigentes hicieron un repaso de la situación política y electoral de 17 distritos, aunque todavía no avanzaron en nombres ni posibles candidaturas.

“La lógica es ir en alianza en todo el país”, sostuvo Ritondo al finalizar el encuentro. Además, explicó que realizaron un análisis territorial sin comenzar todavía con la discusión de candidatos.

El mensaje de Macri

Antes de ingresar a la Casa Rosada, De Andreis reveló la instrucción que Mauricio Macri les había transmitido a los representantes de Pro para encarar las conversaciones con el oficialismo.

El expresidente pidió realizar “todos los esfuerzos posibles” para consolidar el rumbo político actual y evitar un regreso del kirchnerismo al poder.

Los representantes de Pro hablaron con Macri antes del encuentro y tenían previsto volver a comunicarse con él después de la reunión.

Pese al acercamiento, todavía existen puntos que deberán resolverse. LLA pretende que Pro respalde una eventual reelección de Javier Milei, mientras que el partido amarillo busca conservar su peso político, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.

De Andreis aclaró que durante la reunión no se analizaron los distritos actualmente gobernados por Pro y señaló que todavía falta mucho tiempo para comenzar a discutir candidaturas.

Las PASO, otro punto en discusión

Otro de los temas que aparece en la negociación es la intención del oficialismo de avanzar con la eliminación de las PASO para las elecciones de 2027.

Ritondo sostuvo que Pro todavía no definió una postura y que aguardará el avance de la discusión en el Senado antes de tomar una decisión definitiva en Diputados.

El nuevo encuentro se produjo dos semanas después de la primera reunión entre representantes de ambos espacios, que había surgido tras una conversación entre Macri y Karina Milei. Las partes acordaron continuar con los contactos mientras intentan recomponer la relación y definir si finalmente competirán juntas en todo el país en 2027.