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Llamado a cubrir cuatro cargos de preceptor y preceptora en Escuela Industrial
POR REDACCIÓN
La Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento (EIDFS), perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), abrió una nueva convocatoria destinada a aspirantes interesados en cubrir cuatro cargos de preceptor y preceptora en carácter de suplentes. El proceso está dirigido a postulantes inscriptos en la Junta de Clasificación Docente de la UNSJ.
Datos clave del procedimiento
La asignación de cargos se realizará de forma presencial respetando las siguientes pautas de lugar y horario:
Fecha: Martes 11 de agosto de 2026.
Hora: 12:00 hs (con tolerancia de espera estipulada por normativa habitual).
Lugar: Regencia de Apoyo y Contralor Estudiantil (R.A.C.E.) del establecimiento.
Documentación: Los postulantes que no pertenezcan a la EIDFS deben concurrir obligatoriamente con DNI. Quienes se desempeñen en otros institutos preuniversitarios (Colegio Central Universitario o Escuela de Comercio) deben certificar su pertenencia previa.
Puestos a cubrir
Preceptor (Varón): Turno mañana, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 hs (Carácter: Suplente).
Preceptor (Varón): Turno mañana, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 hs (Carácter: Suplente).
Preceptor/a: Turno tarde, de lunes a viernes de 12:30 a 17:30 hs (Carácter: Suplente Reemplazo).
Preceptor/a: Turno tarde, de lunes a viernes de 12:30 a 17:30 hs (Carácter: Suplente).
Prioridad de asignación
El ofrecimiento presencial se regirá estrictamente bajo el siguiente orden de prelación:
Titulares: Prioridad en primer término a docentes Titulares de la EIDFS y luego a Titulares de otros Institutos Preuniversitarios (IPU).
Interinos: Aspirantes Interinos de la EIDFS y posteriormente Interinos de otros IPU.
Suplentes: Aspirantes Suplentes de la EIDFS y luego de otros IPU.
Listado general: Postulantes presentes que no pertenezcan a los IPU, asignados por orden de mérito según la nómina de la Junta de Clasificación Docente de la UNSJ.
Las condiciones del llamado son:
A) Se dará prioridad en primer lugar, a los aspirantes Titulares del IPU EIDFS, que formula el llamado; luego a los aspirantes Titulares de los otros IPU.
B) En segundo lugar, a los aspirantes Interinos del IPU EIDFS, que formula el llamado; luego a los aspirantes interinos de los otros IPU.
C) En tercer lugar, a los aspirantes Suplentes del IPU EIDFS, que formula el llamado; luego a los aspirantes suplentes de los otros IPU.
D) Finalmente, se hará el ofrecimiento a los aspirantes presentes que no pertenecen a los IPU, por orden de mérito según figura en el listado brindado por la junta de clasificación docente de la UNSJ.
Para más información: https://www.eidfs.unsj.edu.ar