La Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento (EIDFS), perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), abrió una nueva convocatoria destinada a aspirantes interesados en cubrir cuatro cargos de preceptor y preceptora en carácter de suplentes. El proceso está dirigido a postulantes inscriptos en la Junta de Clasificación Docente de la UNSJ.

Datos clave del procedimiento

La asignación de cargos se realizará de forma presencial respetando las siguientes pautas de lugar y horario:

Fecha: Martes 11 de agosto de 2026.

Hora: 12:00 hs (con tolerancia de espera estipulada por normativa habitual).

Lugar: Regencia de Apoyo y Contralor Estudiantil (R.A.C.E.) del establecimiento.

Documentación: Los postulantes que no pertenezcan a la EIDFS deben concurrir obligatoriamente con DNI. Quienes se desempeñen en otros institutos preuniversitarios (Colegio Central Universitario o Escuela de Comercio) deben certificar su pertenencia previa.

Puestos a cubrir

Preceptor (Varón): Turno mañana, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 hs (Carácter: Suplente).

Preceptor (Varón): Turno mañana, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 hs (Carácter: Suplente).

Preceptor/a: Turno tarde, de lunes a viernes de 12:30 a 17:30 hs (Carácter: Suplente Reemplazo).

Preceptor/a: Turno tarde, de lunes a viernes de 12:30 a 17:30 hs (Carácter: Suplente).

Prioridad de asignación

El ofrecimiento presencial se regirá estrictamente bajo el siguiente orden de prelación:

Titulares: Prioridad en primer término a docentes Titulares de la EIDFS y luego a Titulares de otros Institutos Preuniversitarios (IPU).

Interinos: Aspirantes Interinos de la EIDFS y posteriormente Interinos de otros IPU.

Suplentes: Aspirantes Suplentes de la EIDFS y luego de otros IPU.

Listado general: Postulantes presentes que no pertenezcan a los IPU, asignados por orden de mérito según la nómina de la Junta de Clasificación Docente de la UNSJ.

Las condiciones del llamado son:

A) Se dará prioridad en primer lugar, a los aspirantes Titulares del IPU EIDFS, que formula el llamado; luego a los aspirantes Titulares de los otros IPU.

B) En segundo lugar, a los aspirantes Interinos del IPU EIDFS, que formula el llamado; luego a los aspirantes interinos de los otros IPU.

C) En tercer lugar, a los aspirantes Suplentes del IPU EIDFS, que formula el llamado; luego a los aspirantes suplentes de los otros IPU.

D) Finalmente, se hará el ofrecimiento a los aspirantes presentes que no pertenecen a los IPU, por orden de mérito según figura en el listado brindado por la junta de clasificación docente de la UNSJ.

Para más información: https://www.eidfs.unsj.edu.ar

