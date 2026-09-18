La llegada del politólogo y escritor Agustín Laje a la Ciudad de San Juan generó una polémica en el Concejo Deliberante del municipio. Los bloques Hacemos por San Juan y San Juan Vuelve presentaron un pedido de informe para conocer qué participación tendrá la Municipalidad en el evento que se realizará el próximo 29 de septiembre en el Cine Teatro Municipal.

El punto que despertó las preguntas de los concejales es que en el flyer oficial de la actividad aparece la frase “Invita – Ciudad San Juan”. Por eso, los ediles quieren saber si el municipio solo facilitó el lugar o si, además, está acompañando institucional o económicamente el encuentro.

La jornada se denomina “Un Faro de Esperanza – La batalla no termina” y tendrá como expositores a Laje y Gabriel Ballerini. Está organizada por Red Ciudadana y cuenta con la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo como coorganizadora.

Qué quieren saber

Una de las principales preguntas es cómo se autorizó el uso del Cine Teatro Municipal. Los concejales quieren conocer si el espacio fue alquilado, cedido, prestado o entregado bajo alguna modalidad especial. También preguntan si la organización pagó por utilizarlo o si recibió alguna bonificación.

Otro punto apunta directamente a los recursos públicos. El pedido busca establecer si Capital aportará personal, sonido, iluminación, seguridad, limpieza, publicidad, logística o cualquier otro recurso para realizar la actividad.

Además, preguntan si el municipio afrontará gastos relacionados con los expositores, como honorarios, traslados, alojamiento o cualquier otro pago vinculado con el encuentro.

Por qué aparece “Ciudad de San Juan”

El otro eje del planteo es la utilización de la marca institucional del municipio. Los concejales quieren saber quién autorizó que “Ciudad de San Juan” aparezca en la difusión del evento y qué significa concretamente que figure como invitante.

En ese sentido, piden que el Ejecutivo aclare si esa mención significa que la Municipalidad adhiere o promociona el encuentro o si simplemente colaborará con el lugar, la logística o la infraestructura.

El proyecto también plantea conocer si otras instituciones pueden utilizar el Cine Teatro Municipal y recibir acompañamiento de Capital en las mismas condiciones.

En los fundamentos, los concejales aclaran que el pedido no busca impedir la presentación de Laje ni cuestionar su derecho a expresar sus ideas. Según sostienen, el objetivo es saber hasta dónde llega el acompañamiento de la Municipalidad a una actividad que se realizará en un espacio municipal y que utiliza la identidad de “Ciudad San Juan” en su promoción.

El pedido también solicita que el Ejecutivo envíe toda la documentación relacionada con la organización del evento, las autorizaciones y el uso del Cine Teatro Municipal. En caso de aprobarse, el municipio tendría diez días corridos para responder.

El evento

Laje llegará a San Juan el martes 29 de septiembre para participar de “Un Faro de Esperanza – La batalla no termina”, que se realizará en el Cine Teatro Municipal. La jornada comenzará con las acreditaciones a las 18.15; Gabriel Ballerini disertará desde las 19 y Laje tendrá su exposición sobre “Globalismo y wokismo” a partir de las 20. El cierre está previsto para las 21.30. Las entradas se gestionan mediante inscripción previa aquí.