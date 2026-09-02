La Justicia formalizó este miércoles una Investigación Penal Preparatoria contra un hombre acusado de un presunto hecho de abuso sexual con acceso carnal y amenazas contra su pareja, en un episodio que, según la denuncia, habría ocurrido delante de los cuatro hijos que ambos tienen.

La investigación fue formalizada por el plazo de siete meses y tiene su origen en una denuncia radicada el pasado domingo 30 de agosto. De acuerdo con el relato expuesto por la víctima ante la Justicia, el acusado llegó al domicilio que compartían y, presuntamente bajo los efectos del consumo de drogas, intentó abusar sexualmente de su pareja. Uno de los aspectos que surge de la denuncia es que el episodio habría ocurrido en presencia de los cuatro hijos de la pareja.

Desde la fiscalía indicaron que la causa se encuentra en pleno período de investigación y que durante los próximos meses se avanzará con distintas medidas probatorias. Entre ellas se encuentran entrevistas y exámenes psicológicos, además de otras pericias destinadas a esclarecer lo ocurrido.

Como medida cautelar, se solicitó la exclusión del acusado del hogar y que permanezca con prisión domiciliaria hasta tanto se concrete la colocación de un dispositivo dual. Una vez implementado el sistema, el hombre deberá utilizar una tobillera electrónica, mientras que también se dispusieron restricciones de acercamiento y la prohibición de realizar actos molestos contra la denunciante. Además, la jueza interviniente consideró pertinente que el acusado inicie un tratamiento por sus problemas de adicción.

De esta manera, el hombre continuará sometido al proceso judicial mientras avanza la investigación, que tendrá un plazo inicial de siete meses para reunir las pruebas y determinar las circunstancias del presunto abuso sexual y las amenazas denunciadas por su pareja.