La causa por el choque fatal ocurrido sobre Ruta Nacional 20, en el que murió un conocido carnicero de Caucete, tendrá un nuevo avance judicial. Fiscalía solicitó una audiencia de formalización contra Cristian Luis Medina, el policía del Grupo Geras que conducía uno de los vehículos involucrados.

El siniestro ocurrió el jueves 17 de septiembre, alrededor de las 22:15, a la altura del kilómetro 17 de Ruta 20, en la zona de Las Chacritas, departamento 9 de Julio. Allí chocaron un Renault en el que viajaba Carlos Ariel Cortez, de 55 años, y un Fiat Cronos conducido por Medina.

Como consecuencia del fuerte impacto, Cortez perdió la vida. La víctima era carnicero y oriundo de Caucete. En el Renault también viajaba Nelio Exequiel Rodríguez Guaquinchay, de 34 años, quien resultó herido y tuvo que ser trasladado al Hospital Rawson. Medina también recibió asistencia médica tras el choque.

Desde las primeras horas posteriores al hecho, la UFI Delitos Especiales inició una serie de pericias destinadas a reconstruir la mecánica del siniestro y determinar las responsabilidades.

Entre los puntos bajo análisis estuvieron la velocidad a la que circulaban ambos vehículos, las condiciones de visibilidad en la zona y el funcionamiento de las luces del Renault. También se realizaron pericias sobre los rodados y se tomaron muestras para estudios toxicológicos.

La investigación quedó en manos de los funcionarios judiciales Roberto Ginsberg, Victoria Ruiz y Agostina Pérez. Con el avance de las medidas, Fiscalía resolvió solicitar la audiencia de formalización contra Medina.

En esa instancia, el Ministerio Público Fiscal deberá exponer ante el juez cuál es el hecho que le atribuye al efectivo policial y bajo qué calificación legal pretende que continúe la investigación.

La audiencia será clave también para establecer las condiciones procesales que deberá cumplir Medina mientras avance la causa por la muerte de Cortez.

Por el momento, la investigación continúa abierta y todavía resta que la Justicia determine con precisión cómo se produjo el choque y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la muerte del carnicero caucetero.