Lluvia, viento, frío y nieve, el tiempo en San Juan para este fin de semana

El fin de semana comenzará con un escenario invernal adverso en todo San Juan. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, un frente frío traerá un marcado descenso térmico, precipitaciones e intensas ráfagas de viento sur durante las primeras horas de este sábado. Ante este panorama, la Dirección de Protección Civil emitió el Alerta Amarillo N.º 43/26 por tormentas, lluvias y nevadas.

El sábado registrará marcas extremas en el termómetro, con una mínima de 3 ºC y una máxima que alcanzará apenas los 6 ºC. La probabilidad de precipitaciones se situará entre el 70% y el 100% durante la madrugada y la mañana, mientras que para la tarde se esperan lluvias y nevadas en distintas áreas. A su vez, el viento ingresará desde el sector sur con ráfagas que superarán los 70 kilómetros por hora, lo que incrementará la sensación de frío y la peligrosidad en las calles.

El aviso meteorológico rige de manera puntual para los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil. En la zona de alta cordillera, las autoridades advierten por la acumulación de entre 5 y 10 centímetros de nieve, fenómeno que podría estar acompañado por ráfagas intensas y reducción drástica de la visibilidad debido al viento blanco y la nieve en suspensión.

Para la jornada del domingo se prevé una ligera mejoría en las condiciones generales. Aunque la mínima caerá a 1 ºC durante la madrugada, el termómetro ascenderá hasta los 12 ºC hacia la tarde. El cielo permanecerá mayormente nublado con ráfagas del sector norte, pero las probabilidades de lluvia o nieve descenderán a cero en todo el territorio provincial.

Debido al temporal del sábado, las autoridades de seguridad vial emitieron una serie de recomendaciones estrictas para quienes deban circular en vehículos. Se exige la portación obligatoria de cadenas para los neumáticos, el chequeo del líquido anticongelante y la verificación del correcto funcionamiento de limpiaparabrisas y desempañadores. Al conducir sobre calzada resbaladiza, es fundamental reducir la velocidad al mínimo, duplicar la distancia de seguridad y no realizar maniobras ni frenadas bruscas.

Asimismo, se sugiere llevar equipo de abrigo adecuado, alimentos ricos en calorías, agua potable, teléfonos celulares con batería completa y el tanque de combustible lleno ante eventuales demoras en la ruta. En caso de requerir asistencia o información oficial sobre el estado de las calzadas, los ciudadanos pueden comunicarse con Protección Civil al 103, la Policía local o Vialidad Nacional al 0800-222-6272.