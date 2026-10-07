Lluvia, viento y frío: así estará el tiempo este miércoles en San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un comunicado oficial sobre las condiciones atmosféricas que afectarán a la provincia de San Juan durante el tramo final del miércoles 7 de octubre. La entidad climática advirtió a los habitantes sanjuaninos sobre el arribo de un fenómeno inestable acompañado por nubosidad abundante en todo el territorio provincial.

Durante el inicio de la jornada el viento soplará con intensidad moderada desde el noroeste registrando marcas de 13 a 22 kilómetros por hora. Esta corriente permitirá que el termómetro escale hasta alcanzar un tope de 22º cerca del mediodía. Sin embargo las condiciones cambiarán gradualmente con el paso de las horas.

La probabilidad de precipitaciones aisladas se mantendrá entre un 10% y un 40% en el Valle de Tulum tanto por la tarde como por la noche. El evento principal ocurrirá durante el cierre del día con la rotación del viento hacia el sector sur impulsando marcas de 23 a 31 kilómetros por hora.

Las ráfagas más intensas oscilarán entre los 42 y 50 kilómetros por hora durante la noche. Este ingreso de aire proveniente del sur generará una disminución progresiva de la temperatura fijando una marca final de 18º para concluir la jornada en la provincia.