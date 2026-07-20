Lluvia y frío, así estará el tiempo este lunes Día del Amigo en San Juan

El Día del Amigo en San Juan se presenta con un cielo gris y la necesidad de no olvidar el paraguas. Después de un domingo pasado por agua en buena parte del Gran San Juan, el clima no ofrecerá mucho alivio para quienes deseen celebrar afuera. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la inestabilidad persistirá durante todo este lunes 20 de julio, con probabilidades de precipitaciones aisladas que van del 10% al 40%.

Aunque no se esperan tormentas de gran intensidad, el ambiente se sentirá fresco de forma constante con una temperatura mínima de 6º y una máxima de 13º. El viento, que viajará a una velocidad de entre 13 y 22 km/h, soplará desde el sudoeste por la madrugada para luego cambiar hacia el sector sur durante el resto del día. No se prevén ráfagas significativas en el territorio provincial, pero la nubosidad será una constante y el cielo permanecerá mayormente cubierto.

Para los grupos de amigos que tengan planes al aire libre, lo ideal será mantenerse informados y salir bien abrigados ante la posibilidad de chaparrones en diferentes momentos de la jornada. La clave para este lunes será la precaución para que las condiciones variables no opaquen los festejos programados en los distintos puntos de la región.